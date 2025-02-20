＜個人投資家の予想＞ 02月20日 00時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(4598) デルタフライ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(6835) アライドＨＤ 東証スタンダード
(6525) コクサイエレ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5464) モリ工業 東証スタンダード
(9401) ＴＢＳＨＤ 東証プライム
(9759) ＮＳＤ 東証プライム
(1951) エクシオＧ 東証プライム
(7269) スズキ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(4598) デルタフライ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(6835) アライドＨＤ 東証スタンダード
(6525) コクサイエレ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5464) モリ工業 東証スタンダード
(9401) ＴＢＳＨＤ 東証プライム
(9759) ＮＳＤ 東証プライム
(1951) エクシオＧ 東証プライム
(7269) スズキ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS