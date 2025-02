「各島の名産品詰合せセット」が当たるキャンペーン！アトレ竹芝「島を味わう Food Fest」

アトレは、2025年3月1日(土)〜3月31日(月)の期間中、アトレ竹芝にて、「島を味わう Food Fest」を開催!

アトレ竹芝「島を味わう Food Fest」

場所 :アトレ竹芝

期間 :2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

営業時間:11:00〜22:00

※一部店舗の営業時間は異なります。

アトレは、2025年3月1日(土)〜3月31日(月)の期間中、アトレ竹芝にて、「島を味わう Food Fest」を開催します。

竹芝の客船ターミナルから船で結ばれる伊豆・小笠原諸島の豊かな自然で育まれた各島の食材を使用した限定メニューや名産品を各ショップで提供します。

また、対象メニューを注文で豪華景品「各島の名産品詰合せセット」が当たるキャンペーンや各島の魅力を学べる展示ブースを展開します。

■各島の食材を使用した限定メニューや名産品を味わおう!

各島の豊かな自然で育まれた食材を使用した限定メニューや名産品を提供。

パスタやスイーツなど、さまざまなメニューを楽しめます。

・【利島】ブラウアターフェル(タワー棟1F)

春野菜の石窯焼き つばき油添え 税込1,880円

石窯で春野菜を香ばしく焼き上げています。

シンプルに塩とつばき油で楽しむのがおすすめ☆

春野菜の石窯焼き つばき油添え

・【八丈島】Sakagami(タワー棟1F)

八丈島酒造 島流し35度(芋)700ml 税込2,739円

さつま芋の香りと甘さが引き立ち、とてもくせになる本格焼酎です。

麦焼酎を少しブレンドすることによってまろやかさが加わりました。

八丈島酒造 島流し35度(芋)700ml

・【複数の島】SUD Restaurant/TERAKOYA(タワー棟2F)

シグネチャープレート 〜東京ローカル〜 コース価格

ランチ:税込4,840円〜/ディナー:税込14,520円〜

レストランオリジナルのプレートに東京(島しょ地域含む)の食材を使用した一皿です。

*コースの一皿目にお出ししている料理となります

*食材の仕入れ状況によって内容が変わります

シグネチャープレート 〜東京ローカル〜

・【三宅島】シンガポール・シーフード・リパブリック東京(タワー棟3F)

明日葉と桜エビのフライドライス 税込1,540円

明日葉のシャキシャキとした食感と桜エビのアクセントが効いた炒飯。

明日葉と桜エビのフライドライス

・【八丈島】BANK30(シアター棟1F)

うみかぜ椎茸と鶏肉の和風パスタ 税込1,340円

八丈島産「うみかぜ椎茸」を使用した和風パスタ。

島の自然の恵みを受けた肉厚でジューシーな椎茸を堪能できます。

うみかぜ椎茸と鶏肉の和風パスタ

・【伊豆大島】Bluefin by UORIKI(シアター棟2F)

〜べっこう醤油と柚子の香り〜 税込1,650円

〈ランチ〉べっこう丼/〈ディナー〉鮮魚のカルパッチョ

鮮度の良い、たい、いか、えびを青とうがらしを漬け込んだ伊豆大島のべっこう醤油に柚子の香りをのせたカルパッチョ。

ランチタイムにはべっこう丼として提供します。

べっこう醤油と柚子の香り

・【神津島】PAPPAGALLO(シアター棟3F)

自家製クリームチーズのタルト 神津島産 パッションフルーツジャム添え 税込1,060円

自家製のクリームチーズのタルトに無農薬で栽培した神津島産の完熟パッションフルーツを贅沢に使用したジャムを添えました。

相性バツグンな一品。

自家製クリームチーズのタルト 神津島産 パッションフルーツジャム添え

・【母島】SHAKOBA(シアター棟1F)

島レモンのレモネード 税込330円

母島産の島レモンを使用した小笠原レモネード。

ホット、炭酸など割り方も選べます。

島レモンのレモネード

■上記の対象メニューを注文で「各島の名産品お楽しみセット」を抽選でプレゼント!

対象メニューを注文で「各島の名産品詰合せセット」が抽選で当たるキャンペーンを実施します。

応募方法などの詳細はアトレ竹芝ホームページを確認してください。

抽選キャンペーンイメージ画像

※応募期間:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

※賞品は諸般の事情により変更となる場合があります。

※写真はイメージです。

■各島の魅力や歴史を学べる展示ブースを展開

伊豆・小笠原諸島の島々は温暖な気候で豊かな自然や美しい海が広がっており、東京のリゾート地とも言われています。

各島のさまざまな魅力や歴史を知り、観光や自然体験に訪れてみてはいかがでしょうか。

展示会場:アトレ竹芝 タワー棟1F イベントスペース

期間 :2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

時間 :11:00〜22:00

展示イメージ画像

■「第5回竹芝みなとフェスタ」を同時開催!

SAKURAをテーマにした音楽祭、東京諸島の食や情報がたくさんの東京諸島マルシェ、東京諸島の写真展やキッチンカー、毎年好評の港区産はちみつの販売、超人スポーツ体験など竹芝ならではのコンテンツが満載!竹芝から一足先に春をお届けします。

会場:東京ポートシティ竹芝、ウォーターズ竹芝 ほか

日程:2025年3月15日(土)9:00〜18:30

詳細:竹芝Marine-Gateway Minato協議会ホームページ

https://takeshiba-marine-gateway.com/tmf2025

※詳細はイベントサイトより確認してください。

※天候等の状況により内容が一部変更になる場合があります。

※一部有料コンテンツ、事前申し込み制コンテンツがあります。

みなとフェスタ

