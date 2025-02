ステージでのパフォーマンスや侍体験！戦国武将EXPO2025

SAMURAIフェス実行委員会は、『戦国武将EXPO2025』を上野恩賜公園にて2025年2月21日(金)〜24日(祝月)に開催します。

戦国武将EXPO2025

開催日時 : 2025年2月21日(金)〜24日(祝月) 10:00〜18:00

※初日のみ12:00〜

会場 : 上野恩賜公園 噴水前広場(東京区台東区上野恩賜公園)

アクセス : JR上野駅 公園口徒歩2分、

東京メトロ 上野駅(銀座線・日比谷線)徒歩5分

入場料 : 無料

主催 : SAMURAIフェス実行委員会

後援 : 台東区

SAMURAIフェス実行委員会は、『戦国武将EXPO2025』を上野恩賜公園にて2025年2月21日(金)〜24日(祝月)に開催!

昨年までのSAMURAIフェスから名称を一新。

2025年もさらにパワーアップしたステージでのパフォーマンスや侍体験、様々なグルメやお酒を楽しめます。

【コンテンツ】

ステージ:武将隊、殺陣パフォーマンス、武将の末裔によるトークショーなど

体験 :甲冑着付け、馬乗射的、手裏剣打ちなど

物販 :武将グッズ、忍者グッズ、御朱印など

縁日 :射的、輪投げ、当てクジなど

飲食 :ご当地グルメなど

地酒 :武将の地ゆかりの地酒、クラフトビールなど

