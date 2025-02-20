今日の歴史（２月２０日）
１９４６年：米軍政庁が政党登録制を公布
１９６５年：韓日基本条約に仮調印
１９６８年：在日韓国人の金嬉老（キム・ヒロ、本名・権禧老＝クォン・ヒロ）が暴力団員２人を射殺後、旅館で宿泊客ら１３人を人質に立てこもり民族蔑視に対する謝罪などを訴える
１９８５年：旧暦の元日を「民俗の日」に名称変更し、公休日に指定
１９９６年：韓日が２００カイリ排他的経済水域（ＥＥＺ）宣言方針を発表
２００３年：北朝鮮の戦闘機が２０年ぶりに黄海上の軍事境界線にあたる北方限界線（ＮＬＬ）を侵犯
２０１４年：朝鮮戦争などで生き別れになった南北離散家族の再会行事、北朝鮮・金剛山で始まる（２５日まで）
２０１８年：平昌冬季五輪スピードスケート・ショートトラック女子３０００メートルリレーで韓国が五輪２連覇
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９６５年：韓日基本条約に仮調印
１９６８年：在日韓国人の金嬉老（キム・ヒロ、本名・権禧老＝クォン・ヒロ）が暴力団員２人を射殺後、旅館で宿泊客ら１３人を人質に立てこもり民族蔑視に対する謝罪などを訴える
１９８５年：旧暦の元日を「民俗の日」に名称変更し、公休日に指定
１９９６年：韓日が２００カイリ排他的経済水域（ＥＥＺ）宣言方針を発表
２０１４年：朝鮮戦争などで生き別れになった南北離散家族の再会行事、北朝鮮・金剛山で始まる（２５日まで）
２０１８年：平昌冬季五輪スピードスケート・ショートトラック女子３０００メートルリレーで韓国が五輪２連覇
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