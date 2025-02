【シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII】2月11日 発売価格: 通常版 8,800円(Switch版のみ7,700円) デラックス エディション 12,650円(Switch版のみ11,500円) 創始者エディション 16,500円(Switch版のみ15,400円)

PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用ターン制ストラテジーゲーム「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII(以下、Civ7)」における、独立勢力との付き合い方について紹介する。

独立勢力は、過去作における「都市国家」のような存在で、どの陣営にも属していない中立的な文明だ。この独立勢力を味方につけることは、自文明の発展に繋がってくる。

独立勢力は「村」としてマップ上に出現。全ての村は友好的・中立・敵対的の3つのスタンスを取り、敵対的な場合はこちらを攻撃してくる厄介な存在となっている。敵対的な村であっても影響力を使用し、友好関係を築くことができれば中立→友好的な村へと変化し、こちらを攻撃してこなくなる。

独立勢力は村として出現。敵対的な場合はこちらを攻撃してくる、前作の「蛮族」のような存在

敵対的な村を放っておくと大量のユニットをけしかけてくる。早めに友好関係を築くか滅ぼしてしまうといい

外交アクション「独立勢力と友好関係を築く」。下のゲージを最初に最大にした文明を宗主国として、村が都市国家に進化する。他にも「襲撃の煽動」アクションで他の文明に攻撃をしかけるよう仕向けられるが、現状あまり効果を実感できないので注意

村と友好関係を築くと、友好の進展状況に応じて定期的に報酬を獲得可能。また、友好度が最大になると、最も影響を与えた文明を宗主国とした都市国家となりボーナスが貰える。都市国家の宗主国になるためには、他の文明よりも先に友好度を最大にする必要があるので、他の文明と同じ村と友好を結んでいる場合は、影響力を使用して「支援を追加」アクションを行なう必要がある。

村の支援が他文明と競合。宗主国は早いモノ勝ちなので支援を追加していく必要がある

独立勢力は、軍事・経済・科学・文化いずれかの属性を持っており、貰えるボーナスは、この属性に応じたものとなる。特に強力なのは、文化・科学の属性を持った都市国家のボーナスの「都市国家(この都市国家も含む)の宗主国になると、技術を1つ無償で得る」というもの。都市国家の宗主国となる度に対応するツリーが進むので非常に強力だ。

なお、宗主国となっている都市国家からは、影響力を使ってユニットを徴兵したり、その成長を促進することが可能。また、多くの影響力を使用するが「併合」アクションを使用することで自文明の町として取り込むこともできる。良立地の都市国家は積極的に併合していくといいだろう。

都市国家の宗主国ボーナスは選択式。ツリーを進められるものが特に強力

都市国家の宗主国になれば、ユニットの徴兵や併合ができる

このように独立勢力は味方につけられれば強力だが、友好関係を結ぶのに影響力を使用する関係上、他の文明との外交が難しくなるデメリットも存在する。外交を疎かにして宣戦布告されると面倒なので、外交関係を考慮しながら、独立勢力との関係を築いていくのがいいだろう。

