＜個人投資家の予想＞ 02月19日 23時 ＜個人投資家の予想＞ 02月19日 23時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4584) キッズバイオ 東証グロース

(4598) デルタフライ 東証グロース

(2459) アウン 東証スタンダード

(6835) アライドＨＤ 東証スタンダード

(6525) コクサイエレ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(7270) ＳＵＢＡＲＵ 東証プライム

(8282) ケーズＨＤ 東証プライム

(5110) 住友ゴ 東証プライム

(6196) ストライク 東証プライム

(8725) ＭＳ＆ＡＤ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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