＜個人投資家の予想＞ 02月19日 23時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(4598) デルタフライ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(6835) アライドＨＤ 東証スタンダード
(6525) コクサイエレ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7270) ＳＵＢＡＲＵ 東証プライム
(8282) ケーズＨＤ 東証プライム
(5110) 住友ゴ 東証プライム
(6196) ストライク 東証プライム
(8725) ＭＳ＆ＡＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(4598) デルタフライ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(6835) アライドＨＤ 東証スタンダード
(6525) コクサイエレ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7270) ＳＵＢＡＲＵ 東証プライム
(8282) ケーズＨＤ 東証プライム
(5110) 住友ゴ 東証プライム
(6196) ストライク 東証プライム
(8725) ＭＳ＆ＡＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS