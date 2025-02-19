■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ　 東証グロース
(4598) デルタフライ　 東証グロース
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(6835) アライドＨＤ　 東証スタンダード
(6525) コクサイエレ　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7270) ＳＵＢＡＲＵ　 東証プライム
(8282) ケーズＨＤ　　 東証プライム
(5110) 住友ゴ　　　　 東証プライム
(6196) ストライク　　 東証プライム
(8725) ＭＳ＆ＡＤ　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS