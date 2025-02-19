¤Ä¤Ð¶åÏº¤È1·îÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡Ä¥Õ¥¸À¾»³´îµ×·Ã¥¢¥Ê¤¬Èá¤·¤ß¤ÎÅê¹Æ¡Ö¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¾»³´îµ×·Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê55¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥×¥íÌîµå¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼Ò°÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö°Â¤é¤«¤Ë¤ªÌ²¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£
¡¡1·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿CSÊüÁ÷¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¤Î¥«¥ó¥ÚDE¥È¡¼¥¯¡×¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¤¬Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤Î¥«¥ó¥ÚDE¥È¡¼¥¯¤Ç30¼þÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤È»£±Æ¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤ÎÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÈâ¤ÎÁ°¤Ç¥«¥ó¥ÚDE¥È¡¼¥¯¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò²¿ÅÙ¤â»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë¡¢¿§¡¹¤È¤È¤Ü¤±¤Æ»ä¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶¦±é¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Ä¤Ð¶åÏº¤Î¥«¥ó¥ÚDE¥È¡¼¥¯¡¢ºÇ¹â¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ë¤ªÌ²¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶Ã¤¤È¤È¤â¤ËÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¤·¤¿¡£