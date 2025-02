Appleはチャイナ・プラスワン政策の一環で、これまで投資してきた中国以外にも製造拠点を拡大するビジネス戦略を図り、インド等の製造拠点を拡大しています。Appleと中国、インドの関係について、経済紙のFinancial Timesが紹介しました。Apple’s quiet pivot to Indiahttps://www.ft.com/content/d46e0faa-33f2-41a5-9c09-3957b0deac6f

China deliberately hampering iPhone production in India in three wayshttps://9to5mac.com/2025/02/18/china-deliberately-hampering-iphone-production-in-india-in-three-ways-say-reports/iPhoneの約15%はインドで製造されており、2027年までには25%にまで増加すると予想されています。ところが、インドと中国の当局者によると、中国政府がメーカーに圧力を加えてインドへの中国の技術者や資本財の移動を妨げているとのことです。これには3つの手段が組み合わせられていると報じられています。第一に、中国政府はエンジニアに対してインドへの渡航を難しくしているというもの。中国政府は中国の最先端技術に対する締め付けを強めており、アメリカやヨーロッパとの貿易摩擦が激化するなか、重要なノウハウを国内にとどめようとする狙いがあるとみられています。第二に、設備や部品の移動を阻止したり遅らせたりするために輸出規制を利用しているというもの。複数の業界関係者や中国当局の通達によると、中国当局は重要なバッテリー技術を保持するために新たな輸出規制を提案し、重要な鉱物の加工技術を制限しようとしているといいます。最後に、中国の部品メーカーに対し、インドに生産工場を設立しないよう警告が来ているというもの。報道によれば、ドナルド・トランプ政権が始めた中国との新たな貿易戦争が緊張を高め、中国政府がアメリカに反発し、中国の技術がインド経由でアメリカに渡ることを阻止する狙いがあるそうです。Appleとインドの関係は、国内で失業率が約10%に達するインドで雇用を創出する必要に迫られているナレンドラ・モディ政権にとっても大きな賭けであるとFinancial Timesは指摘しています。インドで製造されているiPhoneはまだ大部分が中国から流入する部品を使用して組み立てられているため、インドがAppleに対して価値をアピールするためには、中国と同等の部品メーカーをインドに誘致する必要があるのです。業界関係者によると、台湾グループのFoxconn Interconnect Technologyがインドのハイデラバードに設立した工場は、まもなくインドで初めてAirPodの製造を開始するとのこと。このように一部で中国からインドへの移管プロセスが進んでいますが、「移管は依然として困難でコストがかかる」と業界関係者は指摘しています。調査会社のCounterpoint Researchによると、iPhone 15は2024年第3四半期にインドで最も売れたスマートフォンモデルであり、AppleはライバルのSamsungの22%を抑えて23%の売上シェアを獲得しています。とはいえ、Appleにとってインドは依然として比較的小さな市場であり、中国でのiPhone販売台数の4分の1にも満たないそうです。Financial Timesは「直近の決算説明会でインド計画について質問されたAppleのティム・クックCEOは、国内市場と輸出市場の両方に向けて製造するためには一定の『規模の経済』が必要だと述べただけでした」と述べ、インドの見通しの不透明さが今後の課題だと示唆しました。