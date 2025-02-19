¡Ú¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Û¿ÛË¬Ëâ¡õÀÐÀî½¤»Ê¤ÎË½ÁöÂçµð¿Í¤Î£´Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤¬·èÄê¡ª¡ÖËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¡¡Ì¾¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖË½ÁöÂçµð¿Í¡×¤Î£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
àË½Áö¼ÒÄ¹á¤³¤È¿ÛË¬Ëâ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢¼«¤éÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤Ç¡¢ÌîÂ¼ÂîÌð¡Ê£³£±¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹·ã¤·¤¤ºï¤ê¤¢¤¤¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÂÎ³Ê¤Ç¾¡¤ë¿ÛË¬Ëâ¤¬½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ê¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ä¥¨¥ë¥Ü¡¼¤È½Å¤¤ÂÇ·â¤Ç¹¶¤á¹þ¤à¡£¤À¤¬£±£°Ê¬¤¬·Ð²á¤·¡¢¼ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂÎ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¤ÆÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÏÓ¤Ò¤·¤®»°³Ñ¸Ç¤á¡¢ÏÓ½½»ú¸Ç¤á¡¢¥¢¡¼¥à¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¤Ç±¦ÏÓ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï´äÀÐÍî¤È¤·¤«¤éËüÎÏ¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¹Ê¤áÍî¤È¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤À¤¬±¦ÏÓ¤òÇË²õ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆË½Áö¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¿ÛË¬Ëâ¤Ï¹Ê¤á¤ë¼ê¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¡¢ÌîÂ¼¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¥»¥³¥ó¥É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿°¤Éô»ËÅµ¤¬µ´¤Î·ÁÁê¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢ÌîÂ¼¤òµß½Ð¡£¤³¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥ê¥ó¥°¤ËÎ¾¿Ø±Ä¤¬¤Ê¤À¤ì¹þ¤ß¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿ÌîÂ¼¤¬¡Ö¤ª¤¤¡¢¿ÛË¬Ëâ¡£º£Æü¤Ï´°ÇÔ¤À¤è¡£¤¿¤À¤Ê¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤À¡ª¡¡²¶¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤À¡£¿ÛË¬Ëâ¡¢ÀÐÀî½¤»Ê¡¢Ë½ÁöÂçµð¿Í¤â¤¹¤²¤¨¥Á¡¼¥à¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤¾¡£¼¡¤Î¿·ÌÚ¾ì²¶¤é¤ÈÀï¤¨¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡×¤È£³·î£²£±Æü¤ÎÅìµþ¡¦¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£ÇÂç²ñ¤ÇÌîÂ¼¡õ°¤Éô¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥Î¡¼¥Ä¤ÈË½ÁöÂçµð¿Í¤Î¥¿¥Ã¥°Àï¤òÍ×µá¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀÐÀî¤¬¡Ö¤ªÁ°¡¢º£¡¢´°ÇÔ¤·¤¿¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¤È·ãÅÜ¤¹¤ë¤¬¡¢°¤Éô¤¬¡Ö¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ê¡©¡¡Éé¤±¤Æ¤Í¤¨¤ó¤À¤è¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡ª¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÀÐÀî¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¡ØË½ÁöÂçµð¿ÍºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤éÂè£±»î¹ç¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤ÈÂÐÀï¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡Ö¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÐÀî¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¿ÛË¬Ëâ¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤Ë¸À¤¦¤Ê¡ª¡¡¤»¤³¤¤¤è¡£¤¿¤À¡¢¼¡¡¢¿·ÌÚ¾ì¤Ç¤ªÁ°¤é¥±¥Á¥ç¥ó¥±¥Á¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¡£Ë½ÁöÂçµð¿Í¡¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£ÀÐÀî¤â¡ÖºÐ¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊÖ¤·¤ÆË½ÁöÂçµð¿Í¤ÎÉü³è¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£