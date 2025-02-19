Conton Candyが『TFT』再登場！アニメ『SAKAMOTO DAYS』EDテーマ「普通」をSPライブアレンジで披露
■Conton Candyの真髄でもある“ライブ”を感じられるストイックなスペシャルアレンジでパフォーマンス！
Conton Candyが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に2度目の登場を果たし、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』エンディングテーマとして話題の新曲「普通」を披露。
今回は、Conton Candyの真髄でもある“ライブ”を感じられるストイックなスペシャルアレンジでパフォーマンス。
2月7日に披露した代表曲「ファジーネーブル」は現在130万回再生を超えており、紬衣の唯一無二の歌声と双子のリズム隊ならではのグルーヴ感に好評のコメントが多数届いている。
Conton Candyは、4月4日に東京・Zepp Shinjukuで自身最大級のワンマンライブを開催。現在、オフィシャル3次先行受付中だ。
リリース情報
2025.02.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「恋」
2025.03.05 ON SALE
SINGLE「普通」
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』トップページ
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
Conton Candy OFFICIAL SITE
https://lit.link/contoncandy