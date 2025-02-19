¡ÚÂ®Êó¡Û¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚ»á¤¬°Ý¿·¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ°ú¤²¼¤²¼«Ì±¤«¤é¤Î³ÎÌóÇ÷¤ë¡¡Í½»»»¿À®¤Î¾ò·ï¤Ëµó¤²¤Æ¸£À©¡¡¼ê¼è¤êÁý¤Ç¤Îà¶¦Æ®á¤ò¶¯Ä´
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚ½°±¡µÄ°÷¤Ï19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ËÂÐ¤·¡ÖÍ½»»°Æ¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¶ñÂÎºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤«¤éÌóÂ«¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¶ÌÌÚ»á¤Ï°Ý¿·¤ÎÀÄÌøÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤Ï»¿À®¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Ý¿·¤Î¼çÄ¥¤¹¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ°ú¤²¼¤²°Æ¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø²þ³×¥×¥é¥ó¡Ù¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¹ñÌ±°åÎÅÈñ¤Î4Ãû±ßºï¸º¡¢Ç¯´Ö6Ëü±ß¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ°ú¤²¼¤²¡Ù¤Î¶ñÂÎ°Æ¤¬Á´¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹À¯ºö¤Ë¤Ï¡¢¸æÅÞ¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²»´îÂ¿Á°À¯Ä´²ñÄ¹»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ°ú¤²¼¤²¤Î²þ³×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼¨¤·¡¢¶¯¤¯¼Â¸½¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¸°¤ò¡¢º£¡¢¸æÅÞ¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Ý¿·¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¶ÌÌÚ»á¤¬°úÍÑ¤·¤¿°Ý¿·¤ÎÀÄÌøÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤¬¡Ö¤â¤·°Ý¿·¤Î²ñ¤È¼«Ì±ÅÞ¤¬¼ê¤ò°®¤Ã¤ÆÍ½»»°Æ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤È¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤òÄÙ¤·¤¿ÀÕÇ¤¤Ï°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤ÎÅê¹Æ¡£
ÀÄÌø»á¤Ï¡Ö°Ý¿·¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤Æ¼ê¼è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÏÀÇ³Û¹µ½ü¤ò¾å¤²¤Æ¼ê¼è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£Î¾Êý¤ä¤Ã¤¿¤é¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ÊÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤Ëµá¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª¼õ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Í¿ÅÞ¤Ï¡¢Í½»»°Æ¤Î½°±¡ÄÌ²á¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬µá¤á¤ë¶µ°éÌµ½þ²½¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬µá¤á¤ëÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨Å±ÇÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçµÍ¤á¤ËÍè¤Æ¡¢°Ý¿·¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¤µ¤äÅö¤Æ¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£