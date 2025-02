「ナガノの水族館」について

横浜・みなとみらいで「ナガノの水族館 in MARK IS みなとみらい」が2025年2月21日から期間限定で開催。「ちいかわ」のナガノさんが描く、水族館の生きものたちのグッズを販売します(画像は全て提供)。「ちいかわ」をはじめ愛くるしいキャラクターが人気のイラストレーター、ナガノさん。「ナガノの水族館」は、ナガノさんが描いた水族館の生きものたちのオリジナルグッズを販売するイベントです。全国各地で開催され、人気を博しています。

ナガノさんが描く、海の生きものたちのグッズがずらり

購入特典は「トレーディングカード」! レアなホログラム仕様も

「ナガノの水族館 in MARK IS みなとみらい」情報

「珍奇の世界展」も同時開催

「ナガノの水族館 in MARK IS みなとみらい」は、2025年2月21日から3月10日まで、MARK IS みなとみらい 1階のグランドガレリアで開催。アクリルスタンドやアクリルバッジ、ほどよいサイズの巾着、Tシャツなどがラインアップ。各グッズにはナガノさんが描いたカワウソ、アザラシ、ヒトデ、オオサンショウウオ、シロクマ、タコクラゲ、ペンギン、メンダコ、ラッコたちがデザインされています。ノベルティプレゼントとして、税込2200円購入ごとに「トレーディングカード」を1枚プレゼント。全10種類で配布は完全ランダム。なんとレアカードはホログラム仕様となっているそうです。ただし、カプセルトイ筐体(きょうたい)での購入は対象外。混雑状況により、閉場時間前に入場を制限する場合があります。ノベルティはなくなり次第終了となります。期間:2025年2月21日〜3月10日時間:11:00〜19:00 ※最終日のみ18:00まで場所:MARK IS みなとみらい 1階グランドガレリアMARK IS みなとみらいでは、特別展示「珍奇の世界展」も開催中。世界中から集めた不思議な生き物や珍奇な昆虫・植物40種類以上を、5階の特設会場(イベントスペース)に展示します。「ウデムシ」「サソリモドキ」「ヒヨケムシ」の世界三大奇蟲、食虫植物や悪臭植物など、普段見ることができない植物が実物展示されます。期間:2025年2月15日〜3月30日 ※2月19日は休館時間:11:00〜19:00 ※入場は閉場の30分前まで(最終日のみ18:00に閉場)場所:MARK IS みなとみらい 5階 特設会場(イベントスペース)入場料:当日券大人(中学生以上)900円、小人(小学生以下)700円 ※3歳以下入場料無料「ナガノの水族館 in MARK IS みなとみらい」とあわせて、不思議な生きものたちに会いに行ってみては。この記事の執筆者:田辺 紫 プロフィール神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)