Åê¼êÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤Þ¤µ¤«¤Îà¥È¥ë¥Í¡¼¥ÉÅêË¡á¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡¡ÌîÌÐ±ÑÍº¤µ¤óàÂåÌ¾»ìáÈäÏª¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥ó¡×¡Ö´¶ÁÛÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤Îà¤Þ¤µ¤«¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥àá¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ö#PhotoDay¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÂçÃ«¤È»³ËÜÍ³¿¡¢¿·ÆþÃÄ¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆüËÜ¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤ÏÂçÃ«¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç¡ÖShohei doing the Hideo Nomo windup on Photo Day? No notes.(æÆÊ¿¤¬¥Õ¥©¥È¥Ç¥¤¤ÇÌîÌÐ±ÑÍº¤Î¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¡©¥á¥â¤Ë¤Ê¤¤)¡×¤È¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¡£µåÃÄOB¤ÎÌîÌÐ±ÑÍº¤µ¤ó¡Ê¸½¥Ñ¥É¥ì¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤ÎàÂåÌ¾»ìá¤ò¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤¹¤ëÂçÃ«¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Îà¥È¥ë¥Í¡¼¥ÉÅêË¡á¤Ë¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¡¢¤¤¤¤É½¾ð¡¼¡ª¡×¡ÖÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤âÌîÌÐ¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ä¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ï¤«¤Ã¤¿(¾Ð)¡×¡ÖÂçÃ«¡¢¥È¥ë¥Í¡¼¥ÉÅêË¡¡ª¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥ó¡×¡ÖÌîÌÐ¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£