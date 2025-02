ドジャースの公式Xが更新。大谷翔平の爐泙気の投球フォーム瓩鮠匆陲掘注目が集まっている。

アリゾナ州グレンデールでキャンプを行っているドジャースは「#PhotoDay」とタグ付けして、選手たちの撮影ショットを投稿。大谷と山本由伸、新入団の佐々木朗希の日本人3ショットなどを紹介した。

特に目を引いたのは大谷のショート動画で「Shohei doing the Hideo Nomo windup on Photo Day? No notes.(翔平がフォトデイで野茂英雄のワインドアップ?メモにない)」と笑顔の絵文字を添えて紹介。球団OBの野茂英雄さん(現パドレスアドバイザー)の狢緻昌讚瓩鬚い燭困蕕辰櫃ぞ个澆鯢發べ、モノマネする大谷の姿を投稿した。

大谷の爛肇襯諭璽錨衙´瓩法崑臙選手、いい表情ー!」「読まなくても野茂さんのモノマネやってすぐわかった(笑)」「大谷、トルネード投法!?」「これは自分にとっては最高のシーン」「野茂さんの感想聞いてみたい」などのコメントが寄せられた。