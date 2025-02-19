yama、4thアルバム『; semicolon』収録楽曲公開。indigo la End編曲「雫(prod. indigo la End)」の先行配信決定も
yamaが、3月5日に発売する4thアルバム『; semicolon』の収録楽曲情報を発表した。さらに、yamaが作詞・作曲し、indigo la Endが編曲を手掛けた「雫(prod. indigo la End)」が2月26日に先行配信となることも決定した。
◆yama 画像
本作では、3rdアルバム『awake&build』に収録された「偽顔」や「沫雪」でも制作していたMatt Cabと再びタッグを組んだ「TORIHADA」や、ボーカロイドクリエイター・kemuとして、さらににPENGUIN RESEARCHのベーシストとしても活躍する堀江晶太と共作した「MUSE」が収録される。また、2024年にリリースした「こだま」を手掛けたmaeshima soshiとは、「こだま」に加えてyamaと初共作となる「Film」が収録される。さらに、現在yama✕WurtSとしてTVアニメ『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚− 京都動乱』第2クールオープニングテーマを担当している「BURN」も収録となることが決定した。
なおyamaは、2025年3月より＜the meaning of life TOUR 2025＞を開催する。3月9日のZepp Sapporoを皮切りに、4月25日のZepp Hanedaでファイナルを迎える全国13公演のツアーとなる。
リリース情報
Apple Music Pre-Add / Spotify Pre-Save
▶︎https://yama.lnk.to/shizukuPAPS
■4thアルバム『; semicolon』
2025年3月5日（水）発売
CD予約：https://yama.lnk.to/semicolon
・完全生産限定盤：SRCL-13183〜13185 / CD＋BD+イヤーカフ / \13,500（税込）
・初回盤：SRCL-13186〜13187 / CD＋BD / \8,800（税込）
・通常盤：SRCL-13188 / CD / \3,300（税込）
［収録楽曲］
1. TORIHADA
2. Film
3. こだま
4. 声明
5. BURN / yama✕WurtS
6. MUSE
7. オリジン
8. レコード
9.rain check
10. 雫(prod. indigo la End)
11. semicolon
［購入者特典対象店舗 / 特典内容］
・楽天ブックス：スマホショルダー
・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
・Amazon.co.jp：巾着（完全生産限定盤対象）、メガジャケ（初回生産限定盤 / 通常盤対象）
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む / 一部店舗除く）：L判ブロマイド
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：スクエア缶バッジ
※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です
・yama応援店特典：ステッカー
・official fanclub「CLUB yama」会員限定特典：2枚重ねアクリルキーホルダー
［「CLUB yama」会員限定特典］
official fanclub「CLUB yama」会員様がSony Music Shopの対象カートにて『; semicolon』をご購入いただくと、先着で「2枚重ねアクリルキーホルダー」を差し上げます。
※本特典付き商品は「CLUB yama」会員の方だけがご注文いただけます。
※「CLUB yama」会員の方は下記サイトからマイページへログインの上、「CLUB yama」のNEWSに記載のリンク経由で 本商品をご注文ください。
※本商品には「2枚重ねアクリルキーホルダー」以外の特典は付きませんので、ご注意ください。
※Sony Music Shop内の「2枚重ねアクリルキーホルダー」付きカート以外で『; semicolon』いずれかをご購入いただいても、「2枚重ねアクリルキーホルダー」は付与されませんので、必ず専用カートにてご購入ください。
予約：https://member.yamaofficial.jp/s/n151/login
［注意事項］
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
ライブ情報
・2025年3月9日（日）OPEN 17:00 START 18:00
北海道・Zepp Sapporo
・2025年3月13日（木）OPEN 18:00 START 19:00
福岡・Zepp Fukuoka
・2025年3月14日（金）OPEN 18:00 START 19:00
福岡・Zepp Fukuoka
・2025年3月20日（木・祝）OPEN 17:00 START 18:00
福井・鯖江市文化センター
・2025年3月22日（土）OPEN 16:00 START 17:00
富山・砺波市文化会館
・2025年3月30日（日）OPEN 16:00 START 17:00
仙台・SENDAI GIGS
・2025年4月9日（水）OPEN 18:00 START 19:00
愛知・Zepp Nagoya
・2025年4月10日（木）OPEN 18:00 START 19:00
愛知・Zepp Nagoya
・2025年4月12日（土）OPEN 17:00 START 18:00
広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール
・2025年4月17日（木）OPEN 18:00 START 19:00
大阪・Zepp Osaka Bayside
・2025年4月18日（金）OPEN 18:00 START 19:00
大阪・Zepp Osaka Bayside
・2025年4月24日（木）OPEN 18:00 START 19:00
東京・Zepp Haneda(TOKYO)
・2025年4月25日（金）OPEN 18:00 START 19:00
東京・Zepp Haneda(TOKYO)
［チケット］
全席指定 \6,800（税込）
※Zepp公演のみ、入場時別途ドリンク代
※お一人様4枚まで（複数公演申込可）
※3歳以上有料
※チケットは全て電子チケットとなります。
※入場時別途ドリンク代
［企画・制作］
ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P.
関連リンク
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