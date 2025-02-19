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■先行配信「雫(prod. indigo la End)」Apple Music Pre-Add / Spotify Pre-Save▶︎https://yama.lnk.to/shizukuPAPS■4thアルバム『; semicolon』2025年3月5日（水）発売CD予約：https://yama.lnk.to/semicolon・完全生産限定盤：SRCL-13183〜13185 / CD＋BD+イヤーカフ / \13,500（税込）・初回盤：SRCL-13186〜13187 / CD＋BD / \8,800（税込）・通常盤：SRCL-13188 / CD / \3,300（税込）［収録楽曲］1. TORIHADA2. Film3. こだま4. 声明5. BURN / yama✕WurtS6. MUSE7. オリジン8. レコード9.rain check10. 雫(prod. indigo la End)11. semicolon［購入者特典対象店舗 / 特典内容］・楽天ブックス：スマホショルダー・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ・Amazon.co.jp：巾着（完全生産限定盤対象）、メガジャケ（初回生産限定盤 / 通常盤対象）・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む / 一部店舗除く）：L判ブロマイド・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：スクエア缶バッジ※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です・yama応援店特典：ステッカー・official fanclub「CLUB yama」会員限定特典：2枚重ねアクリルキーホルダー［「CLUB yama」会員限定特典］official fanclub「CLUB yama」会員様がSony Music Shopの対象カートにて『; semicolon』をご購入いただくと、先着で「2枚重ねアクリルキーホルダー」を差し上げます。※本特典付き商品は「CLUB yama」会員の方だけがご注文いただけます。※「CLUB yama」会員の方は下記サイトからマイページへログインの上、「CLUB yama」のNEWSに記載のリンク経由で 本商品をご注文ください。※本商品には「2枚重ねアクリルキーホルダー」以外の特典は付きませんので、ご注意ください。※Sony Music Shop内の「2枚重ねアクリルキーホルダー」付きカート以外で『; semicolon』いずれかをご購入いただいても、「2枚重ねアクリルキーホルダー」は付与されませんので、必ず専用カートにてご購入ください。予約：https://member.yamaofficial.jp/s/n151/login［注意事項］※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。※上記店舗以外での配布はございません。※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。