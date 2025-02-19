¾¡¤ÁÇÏ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ìー¥¹¤Ï£³¤Ä¤Î¤ß¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ëGⅠ¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥êー£Ó¡Û¶¥ÇÏ½é¿´¼Ô¹ÖºÂ¹Ö»Õ¡§Ä¹Ã«ÀîÍº·¼¤Î²áµî10Ç¯¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡ª
¥Õ¥§¥Ö¥é¥êー£Ó¡ÊÆüÍË¡¦Åìµþ¡Ë
º£Ç¯ºÇ½é¤Î£Ê£Ò£Á¤Î£ÇⅠ¡¢¥Àー¥È1600£íÀï¡£
²áµî10Ç¯¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ì£µ£²£±¡Í¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ì£³£±£°¡Í¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ì£°£±£²¡Í¡£
£¶ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¡Ì£±£²£µ¡Í¡¢£²¥±¥¿¿Íµ¤ÇÏ¡Ì£±£±£±¡Í¡£
ÇÏÏ¢£³¥±¥¿£³²ó¤Ë¡¢ËüÇÏ·ô£²ËÜ¡£
10²óÃæ£¹²ó¤Ç£±¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤¬Ï¢Íí¤ß¡£
¤¿¤À¡¢ºòÇ¯¤Ï11ÈÖ¿Íµ¤¡¢£µÈÖ¿Íµ¤¤ÇÇÏÏ¢£²ËüÇÏ·ô¡££³Ï¢Ã±¤Ï153ËüÇÏ·ô¤Ë¡£¤â¤¦£±ËÜ¤â£±ÈÖ¿Íµ¤¡¢16ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÇÏÏ¢£³ËüÇÏ·ô¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹Ó¤ì¤ë»þ¤ÏÂç¤¤¯¹Ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ìー¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÇⅠ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤«¤é¡Ì£³£³£²¡Í¡£¿Íµ¤¡¢Ãå½ç¤ÏÉÔÌä¡£
¸òÎ®£ÇⅠ¤ÎÅìµþÂç¾ÞÅµ¤«¤é¡Ì£°£±£²¡Í¡££²¡¢£³¡¢£·ÃåÇÏ¡£
ÀîºêµÇ°¤«¤é¡Ì£°£±£°¡Í¡££¶ÃåÇÏ¡£
£Ê£Â£Ã¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤«¤é¡Ì£°£±£°¡Í¡££´ÃåÇÏ¡£
£ÇⅡ¤ÎÅì³¤£Ó¡Êº£Ç¯¤Ï¥×¥í¥¥ª¥ó£Ó¡Ë¤«¤é¡Ì£³£±£±¡Í¡££³Ãå°ÊÆâ£´Æ¬¤Ë¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤£¶ÃåÇÏ¡£
£ÇⅢ¤Îº¬´ß£Ó¤«¤é¡Ì£´£²£³¡Í¡£Ï¢ÂÐÇÏ¡£
ÉðÂ¢Ìî£Ó¤«¤é¡Ì£°£°£±¡Í¡££³ÈÖ¿Íµ¤£µÃåÇÏ¡£
¸òÎ®£ÇⅢ¤ÎÊ¼¸Ë¥´ー¥ë¥É£Ô¤«¤é¡Ì£°£°£±¡Í¡££±ÈÖ¿Íµ¤£µÃåÇÏ¡£
¼Ç¤Î£ÇⅢ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£Ã¤«¤é¡Ì£°£±£°¡Í¡££±ÈÖ¿Íµ¤£¶ÃåÇÏ¤Ç¤·¤¿¡£
Á°Áö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½Å¾Þ¤Ç¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï10Æ¬¡£¤½¤Î¤¦¤Á£¸Æ¬¤¬£´ÈÖ¿Íµ¤¤Þ¤Ç¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤Ç¡¢»Ä¤ë£²Æ¬¤Ï£ÇⅠ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤«¤é¡£¤³¤Î£²Æ¬¤âÁ°¡¹Áö¤Ç¤Ï·Ç¼¨ÈÄ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡¤ÁÇÏ10Æ¬¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¡¢Åì³¤£Ó¡Ê¥×¥í¥¥ª¥ó£Ó¡Ë¡¢º¬´ß£Ó¤«¤é¤Î¤ß¡£¤½¤ì¤¾¤ì£³¾¡¡¢£³¾¡¡¢£´¾¡¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£ÃÁÈ¤Ï·Ç¼¨ÈÄ³°¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤È£´ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¡£
Åì³¤£Ó¡Ê¥×¥í¥¥ª¥ó£Ó¡ËÁÈ¤Ï¾¡¤ÁÇÏ£²Æ¬¤Ë¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤£¶ÃåÇÏ¡£
º¬´ß£ÓÁÈ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾¡¤ÁÇÏ¡£
³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ï¢ÂÐ20Æ¬Ãæ¡¢19Æ¬¤Ë¼Ç¤â´Þ¤à£±Ç¯°ÊÆâ¤Î½Å¾ÞÏ¢ÂÐÎò¤¬¤¢¤ê¡¢»Ä¤ë£±Æ¬¤Ë¤â£Ï£Ð¥¯¥é¥¹¤Ç¤Î¾¡¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï¢ÂÐ20Æ¬Ãæ¡¢17Æ¬¤Ë¥Àー¥È½Å¾Þ¤Ç¤Î¾¡¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¥Àー¥È£ÇⅠ¾¡¤ÁÇÏ¤Ï£¹Æ¬¡£
¥Àー¥È½Å¾Þ¤Ë¾¡¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿£³Æ¬¤Î¤¦¤Á¡¢£±Æ¬¤Ï¥Àー¥È¤Î£Ï£Ð¥¯¥é¥¹¤Ç£³¾¡¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡Ê24Ç¯Í¥¾¡¤Î¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¡Ë¡¢»Ä¤ë£²Æ¬¤Ë¤Ï¼Ç¤Î½Å¾Þ¾¡¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê21Ç¯£²Ãå¥¨¥¢¥¹¥Ô¥Í¥ë¡¢24Ç¯£²Ãå¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¢ÂÐ20Æ¬Ãæ¡¢12Æ¬¤¬1600£í°Ê¾å¤Î¥Àー¥È½Å¾Þ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢£µÆ¬¤Ï²áµî¤Îº¬´ß£Ó¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£»Ä¤ê¤Î£³Æ¬¤Ï¡¢¾åµ¤Î¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¡¢¥¨¥¢¥¹¥Ô¥Í¥ë¡¢¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Ï¢ÂÐ20Æ¬Ãæ¡¢18Æ¬¤Ë¡¢ÃÏÊý¤â´Þ¤à¥Àー¥Èº¸²ó¤ê¤Ë¾¡¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Äº¸²ó¤ê½Å¾Þ¤Ë£³Ãå°ÊÆâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îã³°¤Î£²Æ¬¤Ï¥¨¥¢¥¹¥Ô¥Í¥ë¤È¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¡£¼Ç¤â´Þ¤á¡¢º¸²ó¤ê¤Ë¾¡¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¤Î¤ß¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Ïº¸²ó¤ê¤Ï£³Àï¤À¤±¤Ç¡¢£²Ãå£±²ó¤È£ÇⅠ¤Ç¤Î£´¡¢£µÃå¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤¬½é¥Àー¥È¤Ç¤·¤¿¡£
ÇÏÂÎ½Å¤Ç¤¹¤¬¡¢16Ç¯£²Ãå¡¢17Ç¯Í¥¾¡¤Î¥Î¥ó¥³¥Î¥æ¥á¤À¤±¤¬450¥¥íÂæ¡£¤¢¤È¤Ï476¥¥í°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£¹Æ¬¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ï494¥¥í°Ê¾å¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇÏ³Ê¤ÏÍß¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÆÇÏ¤Ï¡Ì£°£°£±¡Í¡£ÅöÆü£´ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÇÏ¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¤Ï¡¢£´ºÐ¡Ì£³£±£±¡Í¡¢£µºÐ¡Ì£´£´£µ¡Í¡¢£¶ºÐ¡Ì£³£±£²¡Í¡¢£·ºÐ¡Ì£°£³£°¡Í¡¢£¸ºÐ¡Ì£°£±£²¡Í¡£
¾¡¤Ä¤Î¤Ï£´～£¶ºÐ¤Î£³À¤Âå¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Î¹¥ÁöÇÏ¤¬¡¢Ç¯¤ò¸Ù¤¤¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·¤Î¹¥Áö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
14Ç¯Í¥¾¡¤Î¥³¥Ñ¥Î¥ê¥Ã¥ー¡¢Íâ15Ç¯Ï¢ÇÆ¡£
15Ç¯£²Ãå¥¤¥ó¥«¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢18Ç¯£³Ãå¡£
15Ç¯£³Ãå¥Ù¥¹¥È¥¦¥©ー¥ê¥¢¡¢17Ç¯£²Ãå¡£
16Ç¯£²Ãå¥Î¥ó¥³¥Î¥æ¥á¡¢18Ç¯Í¥¾¡¡£
18Ç¯£²Ãå¥´ー¥ë¥É¥É¥êー¥à¡¢Íâ19Ç¯¤â£²Ãå¡£
21Ç¯Í¥¾¡¤Î¥«¥Õ¥§¥Õ¥¡¥é¥ª¡¢Íâ22Ç¯Ï¢ÇÆ¡£
º£Ç¯¤Ï23Ç¯£³Ãå¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥ê¥ª¡¢24Ç¯Í¥¾¡¤Î¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¡¢£²Ãå¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¤¬½ÐÁö¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢Í×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú½é½Ð¡Û
Ä¹Ã«ÀîÍº·¼¥Ö¥í¥°¡ØÇÏ¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤È²»³Ú¤È±Ç²è¡Ù