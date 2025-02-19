¡ÖÌÜ¤¬¡ªÌÜ¤¬¡Á¡ª¡×ÅÁÀâ¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢µÕ¸÷¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÍýÁÛ¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÌÜ¤¬³«¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Çà¤¿¤ï¤ï¤Ê¥Ü¥Ç¥£á¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¡Ä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîÀ¥¤â¤¨(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æüº¹¤·¤¬âÁ¤·¤¤½ãÇò¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖâÁ¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÄ¤¤¶õ¤ÈÂÀÍÛ¤Î²¼¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ÎÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Ç¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¤Ò¤â¤Ë»Ø¤ò³Ý¤±¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
3·î11Æü¤Ë¡ÖÀîÀ¥¤â¤¨1st¼Ì¿¿½¸¡×È¯ÇäÍ½Äê
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÌÜ¤¬¡ªÌÜ¤¬¡Á¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆâÁ¤·¤¤¡×¡ÖÍýÁÛ¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²¿»þ´Ö¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîÀ¥¤Ï¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2021¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¿·¿ÍÉôÌç¤Ç¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ ¡¡