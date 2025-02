水槽が、4月9日に発売するフルアルバム『FLTR』(ヨミ:エフエルティーアール)より、「報酬系 (feat. lilbesh ramko)」のミュージックビデオを公開した。「報酬系 (feat. lilbesh ramko)」は、hyperpop、digicoreなどのシーンで話題を呼ぶ今最も注目を集める次世代アーティスト・lilbesh ramkoをフィーチャリングに迎えた楽曲だ。ギターロック×hyperpop的音遊びや怒涛の展開と音数、切ないメロディやキャッチーなサビのハモり等が同居した1曲になっているという。ミュージックビデオは、ニコニコ動画のカルチャーや無数の工夫が隠された、楽しくも少し切ない映像に仕上がっているとのこと。

◆「報酬系 (feat. lilbesh ramko)」配信URL:https://lnk.to/RewardSystemMusic, Words, Arrangement, Vocal, Prod:水槽Featuring vocal, Words:lilbesh ramkoGuitar:シノダ (ヒトリエ)All other instruments:水槽MIX:土岐彩香◆4thアルバム『FLTR』発売日:2025年4月9日(水)発売CD予約リンク:https://lnk.to/Suisoh_FLTR・初回生産限定盤(CD+BD)VVCL-2671~2672 ¥7,000(税込)仕様:カーソルステッカー封入・トールサイズデジパック仕様・初回仕様通常盤(CD)VVCL-2673 ¥3,500(税込)初回仕様:カーソルステッカー封入・クリアジャケット仕様※初回仕様が無くなり次第、通常盤(カーソルステッカー無し・通常ジャケット)に切り替わります。[CD収録楽曲]2形態共通01. ROOFTOP TOKYO (FLTR ver.)02. カルチュラル・オートマティカ・フィーディング (feat. たなか)03. MONOCHROME04. SINKER05. ランタノイド06. 報酬系 (feat. lilbesh ramko)07. 箱の街08. POLYHEDRON09. スードニム10. ロリポップ・バレット11. 点滴[BD収録内容]初回生産限定盤のみ01. <SECOND CONCEPT LIVE “SOLUBLE”> Digest02. Behind The Scenes from<SECOND CONCEPT LIVE “SOLUBLE”>[法人別特典情報]4thアルバム『FLTR』を下記対象店舗・チェーン・ECショップにてお買い上げの方に、先着で購入特典をプレゼントいたします。チェーンや店舗別に異なる購入特典となります。無くなり次第終了となりますので、お早めにご予約ください。・Amazon.co.jp :メガジャケ・楽天ブックス :アクリルキーホルダー・セブンネットショッピング :ピック・タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く):ポストカード・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む):缶バッジ・応援店:ロゴステッカー※対象店舗は後日発表いたします。※CD1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。※対象店舗以外での配布はございません。※絵柄は後日発表とさせていただきます。※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。