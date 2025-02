さかいゆうが、3月19日にリリースする8枚目のアルバム『PASADENA』から、新曲「アイのマネ」の先行配信を本日よりスタートした。合わせて、同楽曲のミュージックビデオも公開された。今回のアルバムは、メジャーデビュー前にロサンゼルスと渋谷で切磋琢磨した2000年代の音楽的ルーツに立ち返り、そのロサンゼルスと東京で4曲ずつ制作されたHip Hop / R&Bフレイヴァー溢れる新曲8曲に、2024年に配信のみでリリースされたニューヨーク録音の3曲をボーナストラック収録した全11曲が収録されている。

「アイのマネ」は、当時渋谷で共に研鑽を積んだ盟友Shingo Suzuki(from Ovall)を迎えて東京で制作された、軽快でグルーヴィーなR&B曲になっているとのこと。ミュージックビデオも、女性の二面性をテーマに「素の自分」と「着飾った自分」を自在に行き来する姿を捉えたスリリングな内容になっているという。

リリース情報



◆配信SG「アイのマネ」配信中:https://SakaiYu.lnk.to/PASADENA_AL◆8thアルバム『PASADENA』2025年3月19日(水)発売・初回限定盤(CD+Blu-ray) UMCA-19072 税抜価格6,380円(税込)・通常盤(CD)UMCA-10159 税抜価格3,520円(税込)[CD収録曲]1. PASADENA2. Definitely3. Gotta Get Up feat. magora4. 甘くない危険な香り5. アイのマネ6. What About You feat. Kダブシャイン7. 諸行無JOY8. Understanding feat. PUSHIMBonus Tracks9. 縄文のヒト10. 虫11. 蘇州夜曲[Blu-ray収録内容]※初回限定盤のみ付属<さかいゆうTour 2024 〜プレイリスト[白と黒]〜>2024.3.31 LINE CUBE SHIBUYAまなざし☆デイドリーム薔薇とローズSHIBUYA NIGHTMidnight U... 〜 Brown Sugarよさこい鳴子踊り崇高な果実21番目のGrace孤独の天才 (So What)Room時季(とき)は巡るジャスミンピエロチック縄文のヒトFreedom Freewayストーリーハッピー☆ブギ君と僕の挽歌