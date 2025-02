米大リーグ、ロサンゼルス・ドジャースが2025年2月19日、球団公式X(@@Dodgers)とTikTok(@dodgers)で、大谷翔平選手の動画を公開した。

周囲からは「Beautiful!」の声

ドジャースではこの日、2025年シーズン用の写真撮影を行う「フォトデー」が行われた。そのなかの一幕として、大谷選手が、日米通算201勝のレジェンド投手・野茂英雄さんの「トルネード投法」のフォームを真似るシーンの動画を投稿した。

球団Xでは「Shohei doing the Hideo Nomo windup on Photo Day?(大谷翔平、フォトデーに野茂英雄のワインドアップ?)と書かれている。動画によると、大谷選手自身が「Nomo!(野茂選手!)」と言って笑顔を見せながら投球動作を真似てみせ、周囲からは「Beautiful!(美しい!)」の声や、笑い声が聞こえた。

野茂さんは1995年、近鉄バファローズからロサンゼルス・ドジャースに移籍した。いったん打者に背を向ける独特のオーバースロー「トルネード投法」でメジャーを席巻。メジャー1年目は13勝、最多奪三振のタイトルを獲得、新人王にも輝いた。日米通算201勝をあげ、2008年に引退。現在はサンディエゴ・パドレスのアドバイザーを務める。