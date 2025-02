着陸失敗の瞬間 飛行機“逆さま”新たな映像　カナダ・トロント

上下逆さまになった旅客機。新たな映像です。



撮影者



「Oh What Oh Oh No No No No」



「飛行機の墜落を目撃した」



「Oh my god Oh my god」



着陸は順調に見えました。しかし着地の瞬間、機体から炎が吹き出します。



そして黒煙越しに左の主翼が立ち上がり、こちら側に倒れ込んできます。



どうやら機体は時計回りに回転しながら、裏返しになったとものとみられます。



脱出した乗客が撮った事故直後の映像では、右の主翼がもげているのが分かります。



着地とほぼ同時に機体は右に傾き始めたとみられ、この時点で右の主翼は大きく損傷したか、脱落したと考えられます。



確認できるのは、プロペラのように回転する左側の主翼です。



撮影者



「乗っていた飛行機が事故を起こした。上下逆さまだ」



乗客・乗員80人のうち21人が病院に運ばれたものの全員、命に別状はありませんでした。