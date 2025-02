「Piece of cake.」の意味は？1切れのケーキと訳さないで！

正解は「とても簡単なこと」でした!

日本でも「そんなの朝飯前だよ」という言い回しをしますよね。

それと似たような意味あいをもつフレーズとして使われています。

A:「I want you to fix my laptop.」

(私のパソコンを直して欲しいんだけれど)

B:「It's a piece of cake!」

(そんなの朝飯前だよ!)