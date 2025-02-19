【公立高校一般入試｜倍率発表】全日制の平均倍率が過去最低1.03倍【新潟】
県内の公立高校一般入試の倍率が、先ほど発表されました。全日制の平均倍率は『1.03倍』で、過去最低となった2024年とほぼ同じとなりました。
県内の公立高校一般入試には、去年より613人少ない1万2441人が志願しました。このうち最も倍率が高かったのは、新潟高校理数科の2.07倍で唯一2倍を超えました。次いで、市立万代の英語理数科が1.70倍です。
全日制のうち、志願者数が募集人数を超えたのは46学科。募集人数を下回ったのは、45学科となりました。
一般選抜の学力検査は、3月5日に行われます。
◆全日制普通科
新潟：1.15倍
新潟中央：1.28倍
新潟南の普通科：1.27倍
新潟南の理数コース：1.57倍
新潟江南：1.05倍
新潟西：1.17倍
新潟東：1.22倍
新潟北：0.77倍
新潟向陽：1.20倍
巻：1.04倍
豊栄：0.47倍
新津：0.89倍
新津南：0.71倍
白根：0.75倍
村松：0.23倍
阿賀黎明：0.22倍
新発田：1.07倍
新発田南：1.45倍
村上：1.03倍
中条：0.48倍
阿賀野：0.68倍
長岡：1.09倍
長岡大手：1.62倍（全体の4番目に倍率が高い）
長岡向陵：1.32倍
正徳館：0.30倍
見附：1.06倍
三条：1.06倍
三条東：1.19倍
吉田：1.02倍
分水：0.86倍
加茂：1.16倍
小千谷：0.78倍
小出：0.91倍
六日町：1.13倍
八海：1.09倍
十日町：1.02倍
松代：0.43倍
柏崎：0.94倍
柏崎常盤：1.10倍
高田：1.03倍
高田北城：1.06倍
有恒：0.77倍
糸魚川：1.08倍
佐渡：0.89倍
羽茂：0.35倍
市立万代：1.53倍
すべての高校で、倍率に関係なく志願変更が可能です。
続いて、そのほかの専門的な学科や総合学科、定時制高校です。
◆農業に関する学科
新発田農業：1.10倍
長岡農業：1.31倍
加茂農林：0.80倍
高田農業：1.23倍
◆工業に関する学科
新潟工業のミライ創造工学：0.89倍
新津工業の工業マイスター：0.72倍
新津工業の生産工学：0.37倍
新津工業のロボット工学：0.50倍
新津工業の日本建築：0.56倍
新発田南：1.01倍
長岡工業：0.99倍
新潟県央工業：0.72倍
塩沢商工の地域創造工学：0.45倍
柏崎工業：0.71倍
上越総合技術：0.95倍
◆商業に関する学科
新潟商業の総合ビジネス：1.63倍
新潟商業の情報処理：0.92倍
新発田商業：0.68倍
長岡商業の総合ビジネス：0.73倍
三条商業の総合ビジネス：1.00倍
塩沢商工：0.45倍
高田商業の総合ビジネス：0.95倍
◆水産に関する唯一の学科
糸魚川市の海洋：1.07倍
◆家庭に関する学科
新潟中央の食物：1.36倍
長岡大手の家政：1.61倍
高田北城の生活文化：1.22倍
◆理数科など専門教育を主とする学科
新潟高校の理数：2.07倍（倍率トップ）
新潟中央の音楽：0.05倍
新潟商業の国際教養：1.25倍
新発田の理数：1.02倍
長岡の理数：0.88倍
＜新設＞三条高校の理数科：1.02倍
国際情報の専門系：0.25倍
高田の理数：0.87倍
私立万代の英語理数：1.70倍
◆総合学科
巻総合：1.14倍
五泉：1.05倍
村上桜ケ丘：0.93倍
栃尾：0.70倍
小千谷西：1.15倍
十日町総合：0.90倍
柏崎総合：0.95倍
新井：1.39倍
糸魚川白嶺：0.80倍
佐渡総合：0.89倍
◆定時制課程
新潟翠江の普通午前：0.51倍
西新発田の普通午前：0.81倍
荒川の普通午前：0.48倍
長岡明徳の普通午前：0.94倍
長岡明徳の普通夜間：0.28倍
堀之内の普通午前：0.57倍
十日町の普通：0.37倍
出雲崎の普通午前：1.22倍
高田南城の普通午前：0.78倍
佐渡（相川）の普通午前：0.37倍
新潟市立明鏡の普通午前：1.20倍
新潟市立明鏡の普通夜間：0.45倍
すべての高校で、倍率に関係なく志願変更が可能です。
志願変更は、2月25日～27日の午前11時まで受け付けています。
県内の公立高校一般入試には、去年より613人少ない1万2441人が志願しました。このうち最も倍率が高かったのは、新潟高校理数科の2.07倍で唯一2倍を超えました。次いで、市立万代の英語理数科が1.70倍です。
全日制のうち、志願者数が募集人数を超えたのは46学科。募集人数を下回ったのは、45学科となりました。
一般選抜の学力検査は、3月5日に行われます。
◆全日制普通科
新潟：1.15倍
新潟中央：1.28倍
新潟南の普通科：1.27倍
新潟南の理数コース：1.57倍
新潟江南：1.05倍
新潟西：1.17倍
新潟東：1.22倍
新潟北：0.77倍
新潟向陽：1.20倍
巻：1.04倍
豊栄：0.47倍
新津：0.89倍
新津南：0.71倍
白根：0.75倍
村松：0.23倍
阿賀黎明：0.22倍
新発田：1.07倍
新発田南：1.45倍
村上：1.03倍
中条：0.48倍
阿賀野：0.68倍
長岡：1.09倍
長岡大手：1.62倍（全体の4番目に倍率が高い）
長岡向陵：1.32倍
正徳館：0.30倍
見附：1.06倍
三条：1.06倍
三条東：1.19倍
吉田：1.02倍
分水：0.86倍
加茂：1.16倍
小千谷：0.78倍
小出：0.91倍
六日町：1.13倍
八海：1.09倍
十日町：1.02倍
松代：0.43倍
柏崎：0.94倍
柏崎常盤：1.10倍
高田：1.03倍
高田北城：1.06倍
有恒：0.77倍
糸魚川：1.08倍
佐渡：0.89倍
羽茂：0.35倍
市立万代：1.53倍
すべての高校で、倍率に関係なく志願変更が可能です。
続いて、そのほかの専門的な学科や総合学科、定時制高校です。
◆農業に関する学科
新発田農業：1.10倍
長岡農業：1.31倍
加茂農林：0.80倍
高田農業：1.23倍
◆工業に関する学科
新潟工業のミライ創造工学：0.89倍
新津工業の工業マイスター：0.72倍
新津工業の生産工学：0.37倍
新津工業のロボット工学：0.50倍
新津工業の日本建築：0.56倍
新発田南：1.01倍
長岡工業：0.99倍
新潟県央工業：0.72倍
塩沢商工の地域創造工学：0.45倍
柏崎工業：0.71倍
上越総合技術：0.95倍
◆商業に関する学科
新潟商業の総合ビジネス：1.63倍
新潟商業の情報処理：0.92倍
新発田商業：0.68倍
長岡商業の総合ビジネス：0.73倍
三条商業の総合ビジネス：1.00倍
塩沢商工：0.45倍
高田商業の総合ビジネス：0.95倍
◆水産に関する唯一の学科
糸魚川市の海洋：1.07倍
◆家庭に関する学科
新潟中央の食物：1.36倍
長岡大手の家政：1.61倍
高田北城の生活文化：1.22倍
◆理数科など専門教育を主とする学科
新潟高校の理数：2.07倍（倍率トップ）
新潟中央の音楽：0.05倍
新潟商業の国際教養：1.25倍
新発田の理数：1.02倍
長岡の理数：0.88倍
＜新設＞三条高校の理数科：1.02倍
国際情報の専門系：0.25倍
高田の理数：0.87倍
私立万代の英語理数：1.70倍
◆総合学科
巻総合：1.14倍
五泉：1.05倍
村上桜ケ丘：0.93倍
栃尾：0.70倍
小千谷西：1.15倍
十日町総合：0.90倍
柏崎総合：0.95倍
新井：1.39倍
糸魚川白嶺：0.80倍
佐渡総合：0.89倍
◆定時制課程
新潟翠江の普通午前：0.51倍
西新発田の普通午前：0.81倍
荒川の普通午前：0.48倍
長岡明徳の普通午前：0.94倍
長岡明徳の普通夜間：0.28倍
堀之内の普通午前：0.57倍
十日町の普通：0.37倍
出雲崎の普通午前：1.22倍
高田南城の普通午前：0.78倍
佐渡（相川）の普通午前：0.37倍
新潟市立明鏡の普通午前：1.20倍
新潟市立明鏡の普通夜間：0.45倍
すべての高校で、倍率に関係なく志願変更が可能です。
志願変更は、2月25日～27日の午前11時まで受け付けています。