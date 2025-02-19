県内の公立高校一般入試の倍率が、先ほど発表されました。全日制の平均倍率は『1.03倍』で、過去最低となった2024年とほぼ同じとなりました。



県内の公立高校一般入試には、去年より613人少ない1万2441人が志願しました。このうち最も倍率が高かったのは、新潟高校理数科の2.07倍で唯一2倍を超えました。次いで、市立万代の英語理数科が1.70倍です。

全日制のうち、志願者数が募集人数を超えたのは46学科。募集人数を下回ったのは、45学科となりました。

一般選抜の学力検査は、3月5日に行われます。



◆全日制普通科

新潟：1.15倍

新潟中央：1.28倍

新潟南の普通科：1.27倍

新潟南の理数コース：1.57倍

新潟江南：1.05倍

新潟西：1.17倍

新潟東：1.22倍

新潟北：0.77倍

新潟向陽：1.20倍

巻：1.04倍

豊栄：0.47倍

新津：0.89倍

新津南：0.71倍

白根：0.75倍

村松：0.23倍

阿賀黎明：0.22倍

新発田：1.07倍

新発田南：1.45倍

村上：1.03倍

中条：0.48倍

阿賀野：0.68倍

長岡：1.09倍

長岡大手：1.62倍（全体の4番目に倍率が高い）

長岡向陵：1.32倍

正徳館：0.30倍

見附：1.06倍

三条：1.06倍

三条東：1.19倍

吉田：1.02倍

分水：0.86倍

加茂：1.16倍

小千谷：0.78倍

小出：0.91倍

六日町：1.13倍

八海：1.09倍

十日町：1.02倍

松代：0.43倍

柏崎：0.94倍

柏崎常盤：1.10倍

高田：1.03倍

高田北城：1.06倍

有恒：0.77倍

糸魚川：1.08倍

佐渡：0.89倍

羽茂：0.35倍

市立万代：1.53倍



すべての高校で、倍率に関係なく志願変更が可能です。

続いて、そのほかの専門的な学科や総合学科、定時制高校です。



◆農業に関する学科

新発田農業：1.10倍

長岡農業：1.31倍

加茂農林：0.80倍

高田農業：1.23倍



◆工業に関する学科

新潟工業のミライ創造工学：0.89倍

新津工業の工業マイスター：0.72倍

新津工業の生産工学：0.37倍

新津工業のロボット工学：0.50倍

新津工業の日本建築：0.56倍

新発田南：1.01倍

長岡工業：0.99倍

新潟県央工業：0.72倍

塩沢商工の地域創造工学：0.45倍

柏崎工業：0.71倍

上越総合技術：0.95倍



◆商業に関する学科

新潟商業の総合ビジネス：1.63倍

新潟商業の情報処理：0.92倍

新発田商業：0.68倍

長岡商業の総合ビジネス：0.73倍

三条商業の総合ビジネス：1.00倍

塩沢商工：0.45倍

高田商業の総合ビジネス：0.95倍



◆水産に関する唯一の学科

糸魚川市の海洋：1.07倍



◆家庭に関する学科

新潟中央の食物：1.36倍

長岡大手の家政：1.61倍

高田北城の生活文化：1.22倍



◆理数科など専門教育を主とする学科

新潟高校の理数：2.07倍（倍率トップ）

新潟中央の音楽：0.05倍

新潟商業の国際教養：1.25倍

新発田の理数：1.02倍

長岡の理数：0.88倍

＜新設＞三条高校の理数科：1.02倍

国際情報の専門系：0.25倍

高田の理数：0.87倍

私立万代の英語理数：1.70倍



◆総合学科

巻総合：1.14倍

五泉：1.05倍

村上桜ケ丘：0.93倍

栃尾：0.70倍

小千谷西：1.15倍

十日町総合：0.90倍

柏崎総合：0.95倍

新井：1.39倍

糸魚川白嶺：0.80倍

佐渡総合：0.89倍



◆定時制課程

新潟翠江の普通午前：0.51倍

西新発田の普通午前：0.81倍

荒川の普通午前：0.48倍

長岡明徳の普通午前：0.94倍

長岡明徳の普通夜間：0.28倍

堀之内の普通午前：0.57倍

十日町の普通：0.37倍

出雲崎の普通午前：1.22倍

高田南城の普通午前：0.78倍

佐渡（相川）の普通午前：0.37倍

新潟市立明鏡の普通午前：1.20倍

新潟市立明鏡の普通夜間：0.45倍



すべての高校で、倍率に関係なく志願変更が可能です。

志願変更は、2月25日～27日の午前11時まで受け付けています。