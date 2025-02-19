SATOH、台湾公演含む全5ヵ所の＜LIVE TOUR “MILE”＞を今春開催
SATOHが3月から5月にかけて＜SATOH LIVE TOUR “MILE”＞を開催することが決定した。
◆SATOH 画像
同ツアーは3月29日の名古屋公演を皮切りに、仙台、大阪、台湾、東京の5都市を巡るもの。ツアーファイナルは5月6日に東京・代官山UNITで行われる。
チケットの先行受付は本日2月19日(水)18:00から。
■＜SATOH LIVE TOUR “MILE”＞
open17:30 / start18:00
4月12日(土) 宮城・仙台 SHAFT
※後日詳細発表
4月20日(日) 大阪・CIRCUS Osaka
open17:30 / start18:00
4月26日(土) 台湾・台北 THE WALL
※後日詳細発表
5月6日(火祝) 東京・代官山UNIT
open17:00 / start18:00
▼チケット
先行割：\2,500(税込)
※別途ドリンク代
※未就学児入場不可
※営利目的の転売禁止
【先行販売】
受付期間：2月19日(水)18:00〜2月24日(月)23:59
https://eplus.jp/satoh/
※仙台・台湾公演は追って販売開始
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