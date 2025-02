じんの3rdフルアルバム『BLUE BACK』が、本日発売された。また合わせて、アルバムに収録された「BLUE BACK」のミュージックビデオも公開となった。「BLUE BACK」のミュージックビデオは、じん自らがストーリープロットを手がけ、じんのアーティストビジュアルを制作した漫画家の石川カヲリが作画を担当している。「痛み」や「後悔」を肯定し、突き抜けていく「青さ」を、アルバムの最後を締め括るにふさわしい楽曲と共に、じんらしく描いた作品となっているという。

映画情報



『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』公開日:2025年1月17日(金)https://sh-anime.shochiku.co.jp/pjsekai-movie/[イントロダクション]原作は、音楽を中心としたサブカルチャーが盛んな街「シブヤ」と、人々の“本当の想い”が映し出された不思議な空間「セカイ」を舞台に、少年少女の“本当の想い”そして「自分の歌」を見つける物語を描き、「初音ミク」たちバーチャル・シンガーたちも登場し、幅広い層から支持されるアプリゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(通称:「プロセカ」)。本作では、ゲームには登場していない新しい「初音ミク」が、「プロセカ」のキャラクター達と出会い、成長していく姿を、アニメーションスタジオP.A.WORKSにより完全オリジナルストーリーとして描かれます。[あらすじ]「キミのことを、教えて。そうすれば、歌がわかるのかもしれない」CDショップで聴いたことのないミクの歌を耳にした星乃一歌。彼女はモニターに、見たことのない姿の”初音ミク”を見つけ、「ミク!?」と思わず声に出す。その声に驚いたミクは、一歌と目が合ったものの、ほどなくして消えてしまう。後日、路上ライブを終えた一歌のスマホに、以前見かけたミクが姿を現す。寂しそうに俯くミクに、一歌はそっと話を聞いてみると、“想いの持ち主”たちに歌を届けたいのだが、いくら歌っても、その歌が届かないという。ライブで多くの人の心に歌を届ける一歌の姿を見て、彼女のことを知れば自分も“想いの持ち主”たちに歌を届けることが出来るのではと考えたミクは、一歌のもとにやってきたのだった。ミクの願いに「私でよければ」と微笑みながら一歌は答え、初音ミクと少年少女たちの新たな物語が始まる―[スタッフ]原作 セガ / Colorful Palette / クリプトン・フューチャー・メディア監督 畑 博之脚本 米内山 陽子キャラクターデザイン/総作画監督 秋山 有希サブキャラクターデザイン/総作画監督 辻 雅俊プロップ設定 牧野 博美美術監督 鈴木 くるみ美術設定 塩澤 良憲撮影監督 岩井 和也色彩設計 手嶋 明美CGIディレクター 小川 喬右鈴木 晴輝編集 郄橋 歩音響監督 明田川 仁音響効果 上野 励音響制作 マジックカプセル音楽 宝野 聡史アニメーション制作 P.A.WORKS配給 松竹製作幹事 サイバーエージェント[キャスト]初音ミク ORIGINAL CV BY 藤田 咲鏡音リン・鏡音レン ORIGINAL CV BY 下田 麻美巡音ルカ ORIGINAL CV BY 浅川 悠MEIKO ORIGINAL CV BY 拝郷 メイコKAITO ORIGINAL CV BY 風雅 なおと星乃 一歌 野口 瑠璃子天馬 咲希 礒部 花凜望月 穂波 上田 麗奈日野森 志歩 中島 由貴花里 みのり 小倉 唯桐谷 遥 吉岡 茉祐桃井 愛莉 降幡 愛日野森 雫 本泉 莉奈小豆沢 こはね 秋奈白石 杏 鷲見 友美ジェナ東雲 彰人 今井 文也青柳 冬弥 伊東 健人天馬 司 廣瀬 大介鳳 えむ 木野 日菜草薙 寧々 Machico神代 類 土岐 隼一宵崎 奏 楠木 ともり朝比奈 まふゆ 田辺 留依東雲 絵名 鈴木 みのり暁山 瑞希 佐藤 日向・公式サイト:https://sh-anime.shochiku.co.jp/pjsekai-movie・公式X(Twitter):https://x.com/pjsekai_movie・著作権表記:©「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会