ENVii GABRIELLA、メジャー2ndフルアルバム『ENGABALL』ジャケット写真＋収録内容公開
ENVii GABRIELLAが、2025年4月16日にリリースするメジャー2ndフルアルバム『ENGABALL』のジャケット写真と収録内容を公開した。
◆ENVii GABRIELLA 画像
本作は“DANCE”をテーマに書き下ろされた新曲10曲を収録している。さらに、2024に年開催した＜DVORAKKIA β 〜Halloween Villains Night〜＞にて初披露し、現在開催中の全国13カ所をまわるトーク&ライブイベント＜エンガブの部屋＞でも披露しているダンスナンバー「サイコダンス」も収録されるとのことだ。
▲KING e-shop限定豪華盤ジャケット写真
▲通常盤ジャケット写真
なおENVii GABRIELLAは、2025年6月より札幌・福岡・大阪・名古屋・東京の5都市でZeppツアー開催も予定しており、今後の続報にも期待してほしい。
リリース情報
2025年4月16日（水）発売
◆KING e-SHOP限定豪華盤（CD+Blu-ray+サコッシュ+キーチャーム）
ECB-1773 ￥13,200（税込）
［CD収録内容］
01. Love is Always Light of My Life
02. 誕生誕生Birthday
03. 利害一致
04. OL -Happy Ever After-
05. Raining Raining
06. HSP
07. Divalicious
08. Unloved
09. サイコダンス
10. (Life is always like a )Ball
［Blu-ray収録内容］
＜ENVii GABRIELLA LIVE TOUR 2024「DVORAKKIA」＞
2024年7月14日 Zepp DiverCity（TOKYO）
01. Sail On
02. B&G
03. Message in a Bottle
04. Portrait of Love
05. Petal Dance（Zepp ver.）
06. BL（Short ver.）
07. Kamus Solo Dance
08. DVORAKKIA（Zepp ver.）
09. APHRODITE
10. Fate（Zepp ver.）
11. 哀恋
12. Moratorium（Short ver.）
サコッシュ+キーチャーム13. Strangers
14. melamela
15. Cherry Pie
16. Mother Ship
17. 僕の名を持つ君へ
（アンコール）
18. メドレー
〜ハッピーハッピーウェイウェイドンチー
〜Lonely Burning Boom Boom Night
〜PAY ME〜AMNESIA〜High Heels
19. イキル
20. 豪華ネェサン
早期予約特典付き：https://kingeshop.jp/shop/g/gECB-1773/
◆通常盤（CD+Blu-ray）
KIZC776〜7 ￥4,950（税込）
［CD収録内容］
KING E-SHOP盤と同じ
［Blu-ray収録内容］
リード曲MV＆メイキング
［店舗購入特典］
フェイスペイントシール
商品情報：https://kingeshop.jp/shop/g/gKIZC-776/
◆先行配信シングル「サイコダンス」配信中
配信サイト：https://engab.lnk.to/psychodance
ライブ情報
2025年6月7日（土）北海道・Zepp Sapporo
2025年6月15日（日）福岡・Zepp Fukuoka
2025年6月28日（土）大阪・Zepp Namba
2025年6月29日（日）愛知・Zepp Nagoya
2025年7月6日（日）東京・Zepp DiverCity
詳細：https://engab.jp/2024/12/08/live-tour-2025/
＜Special Live&Talk 「エンガブの部屋」＞
2025年2月22日（土）兵庫・THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE
2025年2月23日（日）京都KYOTO FANJ
2025年3月8日（土）山形ミュージック昭和Session
2025年3月9日（日）福島・郡山Hip Shot Japan
2025年3月21日（金）北海道・函館club COCOA
2025年3月23日（日）北海道・小樽GOLD STONE
詳細：https://engab.jp/2024/11/01/engabroom2025
関連リンク
◆ENVii GABRIELLA オフィシャルInstagram
◆ENVii GABRIELLA オフィシャルX