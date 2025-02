▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 9本目▶2025年2月15日(土) 高知X-pt.▶書き手:佐々木亮介 (Vo, G)◆ ◆ ◆高松市街にある、なんとかいう大きな公園の裏手のコーヒー屋に入った。すぐ微妙な緊張を感じた。それはどんな緊張か。静謐な空気(先客一名)、メニューに添えられた詳細な説明文(英文)、什器の無駄のなさ(余計な飾りなし)、音楽なし(素晴らしい)、これはもう眼前のマスターが、しかも細身の黒のタートルネックをシンプルに着こなしたそのマスターが、コーヒーに対して尋常ならざる情熱を抱いていることは明らかな確定事項、この喫茶店、否、このコーヒーデベロップメント即ちCoffee Developmentは、彼が決定的に強い拘りを持って経営している店であり、それはもう拘るどころか人生をかけて拘り抜いているという趣であり、ということはきっと豆を選んだり挽いたり焙じたり煎じたりすることに青春を注ぎ込み、あらゆる側面からクオリティアップに繋がる方法を検討し、己の味を追求した果てに、はて己の味とは何であるか?と問い詰める余り己そのものを見失うこともあり、ともすれば焙煎の手を止め哲学的な思考に耽り眠れぬ夜も数知れず、気づけば外は秋になり、地面には銀杏が匂い立ち、お空には小熊座が輝き、映画ルックバックが観てないうちに劇場公開を終え、リンチが死に、人生は着実に暮れてゆく、さりとてここまで来れば持てるResourceを丸ごと苦汁に捧げ続けるしかなく、時に奥歯欠けながらも試行錯誤を繰り返し、その過程で一旦掴みかけた答えにさえ執拗にこれで良いのかと疑いをかけ、"疑うことはむしろ本当に信じ切るための最重要プロセスなのであーる"とリバーブ強めで深淵より呼びかけるリトルマスターの声を頼りにし、しかしリトルの声のみを真面目に聴き過ぎた挙句、妻子パートナーその他家族血縁者から寄せられた"そのへんでやめときなはれ"という意見を放ったらかしてしまい各人を泣かせる事態となり、しかしそれでもなお血の涙(比喩)を流しながらコーヒー人生を選び取ろうとした、という地点まで来てなお未だ欲する答えは遠く、ついに店を飛び出して四国中を彷徨い歩き、街並みや山や海や木々や男や女や僧やボートレースなどにインスピレーションを求め幾年、その中で金や矜持を失ったり得たりして、やっとの思いで絞り出した一滴の答えが彼の中に抽出され、つまり自らの人生そのものをコーヒーとして表現し得る段に至ったが為に今日ここに堂々たる彼自身のCoffee Developmentが存在する、かどうか知らないけれども、ここってもしかして、そういう感じの店なのではないだろうか。怖い。

関連リンク



◆a flood of circle オフィシャルサイト◆a flood of circle オフィシャルX◆a flood of circle オフィシャルInstagram◆a flood of circle オフィシャルFacebook◆a flood of circle オフィシャルYouTubeチャンネル◆【連載】a flood of circle「THE WILD BUNNY DIARIES」