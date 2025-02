不朽のミュージカルとして20年以上愛され続けている「ウィキッド」が待望の映画化!

音楽と魔法が彩る感動のエンターテインメント『ウィキッド ふたりの魔女』が2025年3月7日(金)に全国ロードショー。

今回、2025年2月19日にジャパンプレミアを開催!

アリアナ・グランデさん&シンシア・エリヴォさんが来日したほか、高畑充希さん、清水美依紗さんらが登壇しました☆

映画『ウィキッド ふたりの魔女』ジャパンプレミアイベント

開催日:2025年2月19日

アカデミー賞10部門にノミネートされ、期待度が益々高まっています。

エミー賞、グラミー賞、トニー賞と数々の受賞歴を持つ実力派俳優シンシア・エリヴォさん(ミュージカル「カラーパープル」)と、グラミー賞の常連で世界を魅了し続けるアーティストのアリアナ・グランデさんを主演に迎え、『クレイジー・リッチ!』や『イン・ザ・ハイツ』のジョン・M・チュウさんが監督を務める、音楽と魔法が彩る感動のエンターテインメント超大作『ウィキッドふたりの魔女』が、3月7日(金)に全国ロードショー!

この度、日本での公開に先駆けて、本作のエルファバ役でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされているシンシア・エリヴォさん、

同じくグリンダ役でアカデミー賞助演女優賞にノミネートされているアリアナ・グランデさん、

本作を世界的大ヒットに導きアカデミー賞作品賞ノミネートを果たしたジョン・M・チュウ監督が来日し、ジャパンプレミアイベントを開催!

アリアナ・グランデさん&シンシア・エリヴォさんら来日

映画の世界的な成功、アカデミー賞 10部門ノミネートについて

シンシア・エリヴォさん:

この作品のテーマの中に愛やシスターフッドがあり、この特別な2人とお仕事できたことが何よりも素敵なことの一つです。

アリアナ・グランデさん:

やっとここにこれたと思っています。日本の声優の方たちと会うことができました。

素晴らしい人間性や自分自身で有り続けることをこの作品はたくさん語ってくださっています。

ジョン・M・チュウ監督:

本当に監督できてラッキーだという気持ちでいます。

才能あふれる2人と仕事ができて嬉しく思います。

観客の共感を得た作品への想いについて

ジョン・M・チュウ監督:

全く正反対の2人なのですが、こういう人たちが違いを乗り越えて友情を結ぶことができる。

これは世界中の人たちが本当に欲していることだと思うんですよね。

本当に美しいものがこういう出会いというものが可能なんだということを、歌と踊りで見せてくれます。

エルファバとグリンダを演じるために準備したことについて

シンシア・エリヴォさん:

本当に幸運だったと思うのはスキルを手助けしてくださる方がとても多かったことです。

スタントも自分でやりたいと思ったのは、歌唱時に飛んでいる様子がわからないと歌えないと思ったこと。

スタントとヴォーカルのコーチのおかげで叶えることができ、そういった部分が作品をよりリアルにしてくれています。

アリアナ・グランデさん:

もういちどでもやってもいいくらい、この作品のためにできるだけのトレーニングとボイストレーニングを行いました。

セットでライブで歌うことができたこともよかったと思います。

セットで歌うことで自分の本当の気持ちを表現することができ、「ポピュラー」については歌いながらシンシアの表情も見ることができ、とてもよかったと感じています。

日本語吹替版キャストも集結

イベントには、日本語吹替版キャストも集結。

エルファバ役の高畑充希さんと

グリンダ役の清水美依紗さん、

グリンダの友人ファニー役を担当したkemioさん、

そして同じくグリンダの友人シェンシェン役を担当したゆりやんレトリィバァさんらが登壇。

レッドカーペットや舞台挨拶イベントで来日メンバーと日本語吹替版キャストが初対面する機会となりました。

日本語吹替版キャストから花束の贈呈が行われました。

ジョン・M・チュウ監督:

これから映画を見られるみなさん、楽しんでください。私たちが愛を持ってつくりあげました。その愛を感じていただけると思います。

シンシア・エリヴォさん:

楽しんでください。そして大好きです。実は今日ずっとアリアナから日本語を教わっていました!

アリアナ・グランデさん:

日本にこれることを楽しみにしていました。みなさん大好きです。ありがとうございました。

大熱狂に包まれた映画『ウィキッド ふたりの魔女』ジャパンプレミアイベント。

映画『ウィキッド ふたりの魔女』は、2025年3月7日(金)全国ロードショーです。

映画『ウィキッド ふたりの魔女』作品情報

2025年3月7日(金)全国ロードショー

配給元:東宝東和

出演:シンシア・エリヴォ、アリアナ・グランデ、ジョナサン・ベイリー、イーサン・スレイター、ボーウェン・ヤン、ピーター・ディンクレイジwithミシェル・ヨー and ジェフ・ゴールドブラム

監督:ジョン・M・チュウ(『クレイジー・リッチ!』『イン・ザ・ハイツ』)

製作:マーク・プラット(『ラ・ラ・ランド』『リトル・マーメイド』)、デヴィッド・ストーン(「ウィキッド」)

脚本:ウィニー・ホルツマン

原作:ミュージカル劇「ウィキッド」/作詞・作曲:スティーヴン・シュワルツ、脚本:ウィニー・ホルツマン

日本語吹替版キャスト:高畑充希、清水美依紗、海宝直人、田村芽実、入野自由、kemio、ゆりやんレトリィバァ、塩田朋子、大塚芳忠、山寺宏一、武内駿輔ほか

日本語吹替版スタッフ:三間雅文(台詞演出)、蔦谷好位置(音楽プロデューサー)、高城奈月子(歌唱指導)、吉田華奈(歌唱指導)

個性豊かな登場人物たちと共に青春時代を過ごしたエルファバとグリンダの絆、そして世界が涙する彼女たちのドラマチックな運命。

切なくて美しい感動のエンターテインメント!

全世界を感動と熱狂の渦に巻き込んでいる『ウィキッド ふたりの魔女』は2025年3月7日(金)より、全国ロードショーです。

