±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡ª¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¿¥á¥¤¥¯Æ°²è¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¡Ä¡¿¥¹¥Ñ¤¢¤ó¤³¤¦¤Î°ßÂÞ¨
¡Ø¥¹¥Ñ¤¢¤ó¤³¤¦¤Î°ßÂÞ¡Ù¡Ê¤¢¤¤Ð¤µ¤ä¤«/KADOKAWA¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡Ø¥¹¥Ñ¤¢¤ó¤³¤¦¤Î°ßÂÞ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
Íî¤È¤·Êª¤ò¤·¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é½¦¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ËÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡ÄÍ¥¤·¤¤¿´¤ò»ý¤Ä¤¬¸Î¤ËÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤È´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¡Ö¥¹¥Ñ¤¢¤ó¤³¤¦¤Î°ßÂÞ¡×¡£¤½¤³¤Ï¡¢²¹Àô¤ä¹ë²Ú¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢Ì¡²èÆÉ¤ßÊüÂê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¡ÈÌþ¤·¡É¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤âÂ·¤¦¤´Ë«Èþ¤Î¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡ªÂ«¤Î´Ö¤Î¥¹¥Ñ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯£¸¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡Ø¥¹¥Ñ¤¢¤ó¤³¤¦¤Î°ßÂÞ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
Íî¤È¤·Êª¤ò¤·¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é½¦¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ËÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡ÄÍ¥¤·¤¤¿´¤ò»ý¤Ä¤¬¸Î¤ËÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤È´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¡Ö¥¹¥Ñ¤¢¤ó¤³¤¦¤Î°ßÂÞ¡×¡£¤½¤³¤Ï¡¢²¹Àô¤ä¹ë²Ú¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢Ì¡²èÆÉ¤ßÊüÂê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¡ÈÌþ¤·¡É¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤âÂ·¤¦¤´Ë«Èþ¤Î¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡ªÂ«¤Î´Ö¤Î¥¹¥Ñ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯£¸¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£