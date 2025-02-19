¡ãã¦Éô²Öô¥¡ß¿å·î¤Ò¤«¤ê ¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¥¡ä¡Ö¿·¤·¤¤»ä¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¸ÄÀË¤«¤Ê¥½¥í¤Î¥¦¥¿¥Ò¥áÃ£¤¬¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î¿À¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤°¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à¡Ù
2·î24Æü(·î½Ë)¤Ë¤Ï3rd¥é¥¤¥Ö¡Ø¡Ö¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à¡×»Ë¾åºÇÂç¤Î3rd¥é¥¤¥Ö¡ÁÄ¶½ÅÂçÈ¯É½¤ò¸½ÃÏ¤Ç³§ÍÍ¤È¡Á¡Ù¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
HOMINIS¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ì¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂ³¤¯¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à´ë²èÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª1¿Í1¿Í¤Ë¥¦¥¿¥Ò¥á¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ä²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢ã¦Éô²Öô¥¡ß¿å·î¤Ò¤«¤ê¡ªÍ¥²í¤Ê2¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ã¦Éô¡Ö¤Ò¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¡¢º£Æü¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¿å·î¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥¦¥¿¥Ò¥á17´üÀ¸¡¢¿å·î¤Ò¤«¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¼Â²È¤ÏÀõÁð¤Ë¤¢¤ë·à¾ì¤Ç¡¢Éã¤ÈÊì¤«¤é²Î¤ÈÉñ¤¤¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¿¥Ò¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÑ³¤µ¤ÎÉñÉ±¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿·à¾ì¤È»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ã¦Éô¡Ö¤´Î¾¿Æ¤«¤é²Î¤ÈÉñ¤¤¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤â¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ð¥ì¥¨¤äÆüËÜÉñÍÙ¤Ê¤É¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Ò¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤È»÷¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¤Ç¤âÉáÃÊ¤ÏÍÛµ¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢À³ÊÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÏÑ³¤µ¤ÎÉñÉ±¤È¤Ï¿¿µÕ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡×
¿å·î¡Ö»ä¤â¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ï¡¢ÀõÁð¤ÎÆ»Ã¼¤Ç¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Äï¤äËå¡¢¤½¤ì¤«¤é¶á½ê¤Î»Ò¶¡Ã£¤Èµ´¤´¤Ã¤³¤ä¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°¤µ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¥³¥é¥Ã¡ª¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊýÃ£¤¬¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡×
ã¦Éô¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×...¡ª»ä¤â»Ò¶¡Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤Î¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¿Æ¶á´¶´¶¤¸¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ØÑ³¤µ¤ÎÉñÉ±¡Ù¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡¢Ç¯Áê±þ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤ÁÇ´é¤â¡¢¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤Í¡ª¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤Ò¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¢£ã¦Éô¡Ö¥¦¥¿¥Ò¥á¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¿å·î¡Ö¼Â²È¤Î·à¾ì¤Ï¾®¤µ¤¤È¢¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¼Ô¤µ¤ó¤â¤ªµÒÍÍ¤â¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢²¹¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¥¦¥¿¥Ò¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ÍÃ£¤Ë¡¢¤¢¤Î²¹¤«¤¤·à¾ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
ã¦Éô¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¼Â²È¤¬·à¾ì¤Ã¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤¡¡ª»ä¤â¡¢¤Ò¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÂç¹¥¤¤Ê·à¾ì¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×
¿å·î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ðã¦Éô¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¡©¤¤Ã¤«¤±¤È¤«¡¢¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ã¦Éô¡Ö»ä¤â¸µ¡¹¤ÏÉñÂæ¤ò´Ñ¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¿ÍÁ°¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¥¢¥Ë¥á¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç"À¼Í¥¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤"¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Ç¯¡¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¼¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×
¢£ã¦Éô¡Ö¤Ò¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²»³Ú¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡© ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×
¿å·î¡Ö¿Í¤ò½¸¤á¤ëÎÏ...¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£...¤ó¡©²»³Ú¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤«¤é²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤«...¡©¤É¤Á¤é¤âÀµ²ò¡¢¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤Õ¤Õ¡×
ã¦Éô¡Ö¤¦¤ó¡¢¤É¤Á¤é¤âÀµ²ò¤À¤È»×¤¦(¾Ð)¡ª»ä¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë¤Ï¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»þ¤â´î¤Ð¤·¤¤»þ¤â¡¢Èá¤·¤¤»þ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¿¤¤»þ¤â¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£»ä¤ÏÈá¤·¤¤»þ¤â¡¢Èá¤·¤à¤³¤È¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«...¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤ê¡¢Èá¤·¤à¤³¤È¤ËË°¤¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤âµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²»³Ú¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿å·î¡Öã¦Éô¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Ç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£¼Â²È¤Î¶á½ê¤Ë°ìÉ¤¤Î¹õÇ¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡Ø¤Õ¡¼¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢Èá¤·¤¤»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤ÆÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÌ²¤Ã¤Æ¡¢Ì²¤ë¤Î¤ËË°¤¤¿¤é¡Ø¤Í¤§Í·¤ó¤Ç¤è¡Ù¤Ã¤ÆÌÄ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¶á½ê¤Î¿ÍÃ£¤Ï¤ªµ¤³Ú¼Ô¤À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¶¯¤¤»Ò¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ã¦Éô¤µ¤ó¤â¤¤Ã¤È...¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
ã¦Éô¡Ö¤Ò¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡ªËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤«¤é¤â¤è¤¯À³Ê¤òÉ½¤¹¤Ê¤éÇ¤Ã¤Ý¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡ª¼«Ê¬¤Ç¤â¤ªÄ´»Ò¼Ô¤À¤Ê¤È»×¤¦¤·...(¾Ð)¡£¿Ä¤¬¶¯¤¤¤Í¤ÈË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î´ÖÍ§Ã£¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø»ä¤â¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¢ö¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø²Öô¥¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×
¢£º£·î24Æü¤Ë¤ÏË½§PIT¤Ç¡Ö¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à¡×»Ë¾åºÇÂç¤Î3rd¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡© or ¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¿å·î¡Ö¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç²¼¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÉñ¤¤¡¢²Î¤¤¤Þ¤¹¡×
ã¦Éô¡Ö»ä¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ªÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²Î¤ä»×¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ò¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¿å·î¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï½éÈäÏª¤Î¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤»ä¤È¡¢ã¦Éô¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤«¤é¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ã¦Éô ¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢½éÈäÏª¤Î¶Ê...ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ªº£¤Þ¤Ç¤Î¤Ò¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦"¥»¥¯¥·¡¼¤µ"¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï...¡©¡ª¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ´Ö¤ËÀäÂÐ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥ê¥ì¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ ã¦Éô²Öô¥¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤³¤Á¤é
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡Ö¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à¡×»Ë¾åºÇÂç¤Î3rd¥é¥¤¥Ö¡ÁÄ¶½ÅÂçÈ¯É½¤ò¸½ÃÏ¤Ç³§ÍÍ¤È¡Á
2025Ç¯2·î24Æü(·î¡¦½Ë) 16¡§30 ³«±é
²ñ¾ì¡§Ë½§PIT(Åìµþ)¡Ú¢©135-0061¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§6ÃúÌÜ1-3¡Û
¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¡ª
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://eplus.jp/utadori3rd/
½Ð±é¡§
»³粼ÎèÆà(Ì´ºé¤¤¤Ö¤Ìò)¡¢ÎëÌÚ°ÉÆà(ºùÌÚÉñ²ÚÌò)¡¢Â¶¸¶Íº»(¿¿ÇòÀ¶ÈþÌò)
²ÖÌí(HiRENÌò)¡¢ã¦Éô²Öô¥(¿å·î¤Ò¤«¤êÌò)¡¢ÏÉ¸«Í§Èþ¥¸¥§¥Ê(¹âÌÚÑÛÌò)
ÁÒÃÎÎèË±(Çë¸¶¤Ò¤Þ¤ï¤êÌò)¡¢ÃÝÆâÌ´(SAKURAKOÌò)
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
https://www.utadori.com/live/
¡Ú¡Ö¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à¡×3rd¥é¥¤¥Ö ¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¡Û
https://www.youtube.com/watch?v=BMZArNST7u8
ºÇ¿·¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø