【セブン】すみっコぐらしのマグネットシートがもらえる2月20日7時開始だよ〜！

セブン-イレブンは、2025年2月20日7時から先着で「すみっコぐらし」のオリジナルマグネットシートがもらえるキャンペーンを開始します。

デザインは5つ

対象のハイチュウを一度に2個(組合せ自由)購入すると、すみっコぐらしのオリジナルマグネットシート1枚がもらえます。

マグネットのサイズはW100mm × H60mm。

デザインは全部で5種類あり、各店舗5枚ずつ(合計25枚)の数量限定。景品がなくなり次第終了します。

対象のハイチュウは以下の通り。

・ハイチュウ グレープ

・ハイチュウ ストロベリー

・すッパイチュウ レモン味

・うまイチュウ 青りんご味

・ハイチュウ 王道ミックス

・ハイチュウプレミアム 巨峰

・ハイチュウプレミアム シャインマスカット

・ハイチュウプレミアム ヨーグルト味

・ハイチュウミニ 小袋

・ハイチュウアソート

・ぷにグミハイチュウ ドリンクアソート

対象商品2個(組合せ自由)と、好きなデザインのマグネットシート1枚をレジに持っていき、お会計をすることでもらえます。

詳細はキャンペーンページから確認できます。

すみっコぐらし好きの人は要チェックです。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ