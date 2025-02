by L. Godart/CEAフランス南部の カダラッシュ にあるフランス原子力委員会(CSA)の核融合実験炉「WEST」が、核融合に必要な高温のプラズマを22分間閉じ込めることに成功し、中国の核融合実験炉が2025年1月に達成した記録を更新しました。English Portal - Nuclear fusion: WEST beats the world record for plasma duration!

https://www.cea.fr/english/Pages/News/nuclear-fusion-west-beats-the-world-record-for-plasma-duration.aspxFrance sets new plasma record in hunt for nuclear fusion | The Straits Timeshttps://www.straitstimes.com/world/europe/france-sets-new-plasma-record-in-hunt-for-nuclear-fusion核融合反応とは、水素のような軽い原子核が2つ以上近づき、融合してヘリウムなどのより重い原子核に変わる現象のことです。核融合反応の際に多くのエネルギーが放出されることから、このエネルギーを発電などに利用できると期待されており、各国の研究者らが核融合発電の実現に向けて研究を進めています。核融合反応を起こすには、原子から電子が失われて原子核がむき出しになったプラズマ状態を維持することが必要です。CSAの核融合炉であるWESTは、プラズマの周りに電磁石で強力な磁場を発生させ、プラズマを高温に保ったまま閉じ込めるトカマク型というタイプです。CSAは現地時間の2025年2月18日、WESTがプラズマを22分間閉じ込めることに成功したと発表しました。CSAは声明で、「これにより、トカマク型核融合炉で達成したプラズマ持続時間の記録を破りました。この飛躍的な進歩は、プラズマに関する私たちの知識と、長期間にわたるプラズマの技術的制御がいかに成熟しているのかを示しています」と述べています。実際にWESTが22分間のプラズマ閉じ込めを達成した際の映像は、以下のYouTube動画で確認できます。WEST sets a new plasma duration record - YouTube実験は2025年2月12日に行われました。1000秒間のプラズマ閉じ込めを達成。奥のモニターに表示されているのが秒数です。その後も順調にプラズマ閉じ込め時間が延びていきます。内部に閉じ込められているプラズマはこんな感じ。最終的に1337秒間(約22分間)のプラズマ閉じ込めを達成しました。これによりWESTは、2025年1月に中国の核融合実験炉「EAST」が達成した1066秒間のプラズマ持続記録を更新したことになります。中国の超伝導トカマク型核融合エネルギー実験炉「EAST」が高閉じ込めモードの世界新記録を樹立して核融合発電の実現に前進 - GIGAZINEプラズマを長時間閉じ込めることは、アメリカ・EU・日本・ロシア・中国・韓国・インドなどの国際協力で建設が目指されている核融合実験炉「ITER」にとって重要なステップです。CSAの基礎研究ディレクターであるAnne-Isabelle Etienvre氏は、「WESTは加熱に2MWの電力を投入することにより、水素プラズマを20分以上維持するという新しい重要な技術的マイルストーンを達成しました。私たちは今後も、出力を上げて実験を続ける予定です。この素晴らしい成果により、WESTとフランスのコミュニティの双方が、将来のITER利用をリードすることができます」と述べました。