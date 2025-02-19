¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Û11·î¤Ë²¤½£¤Ç¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤È3Ï¢Àï
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï19Æü¡¢ÃË»Ò15¿ÍÀ©ÆüËÜÂåÉ½¤Îº£½©¤Î»î¹çÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¡¢11·î¤Ë²¤½£¤Ç¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤È3Ï¢Àï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£±óÀ¬¤Ï¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂÐÀïÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Ä¥¢¡¼2025¤Ë¤ª¤±¤ë3»î¹ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë3Âç¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÂÄê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥ï¡¼¥¯¥ì¡¼¥È¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï7·î¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤Ë¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤ò·Þ¤¨¡¢2Ï¢Àï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï8¡¢9·î¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÇÕ¤ËÎ×¤ß¡¢10·î25Æü¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç25Ç¯ºÇ¸å¤Î¹ñÆâ¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤òÀï¤¤¡¢²¤½£±óÀ¬¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¢¦¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Ä¥¢¡¼2025ÆüÄø
¡¡11·î8Æü¡¡¡Ê2¡Ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å9»þ40Ê¬³«»Ï¡¡¥À¥Ö¥ê¥ó¡¡¥¢¥Ó¥Ð¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡11·î15Æü¡¡¡Ê12¡Ë¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÀï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¸áÁ°2»þ40Ê¬³«»Ï¡¡±Ñ¥«¡¼¥Ç¥£¥Õ¡¡¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ê¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡11·î22Æü¡¡¡Ê11¡Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Àï¡Ê³«»Ï»þ´Ö¡¢²ñ¾ì¤È¤â¤ËÌ¤Äê¡Ë
¡¡¢¨¡û¿ô»ú¤ÏºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡£ÆüËÜ¤Ï13°Ì