【シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII:卑弥呼とホセ・リサール指導者紹介トレーラー】2月11日 公開

2KとFiraxis Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用シミュレーション「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」より新しい指導者「卑弥呼」と「ホセ・リサール」の指導者紹介トレーラーを2月11日に公開した。

「卑弥呼」の紹介トレーラーでは、無償で外交努力を支持できる固有能力「親魏倭王」や「大巫女」パーソナリティなど能力が解説されている。

「ホセ・リサール」の紹介トレーラーでは、ストーリーイベントの報酬を得る際、時代ごとに文化力とゴールドを追加で得られるなどの固有能力「国民的英雄」やアジェンダ「カプワ」などが解説されている。

【First Look: Himiko | Civilization VII】【First Look: José Rizal | Civilization VII】

