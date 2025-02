Crossfaithが、2025年6月13〜15日にUKにて開催される、UK最大級のロック&メタルフェス<Download Festival 2025>に、2014年以来となる11年ぶり2回目の出演が決定した。イギリスのみならず、スペインやフランスでも開催されていた同フェスにも出演経験もあるが、本場UKでの出演は衝撃的なパフォーマンスを残した時以来になるという。Crossfaithはこの<Download Festival 2025>を皮切りに、チェコ<Rock for People 2025>、ベルギー<Gras Pop Metal Meeting 2025>、オランダ<Jera On Air 2025>、スペイン<Resurrection Fest 2025>、ポルトガル<EVIL LIVE FESTIVAL 2025>と、欧州各国で行われる主要フェスティバルに軒並み出演が決定している。

◆Crossfaith Festival 出演状況(2025年6月)※2月19日時点イギリス<Download Festival 2025」>2025年6月13日(金)〜6月15日(日)(UK)https://downloadfestival.co.uk/チェコ<Rock for People 2025>2025年6月15日(日)https://rockforpeople.cz/en/ベルギー<Gras Pop Metal Meeting 2025>2025年6月22日(日)https://www.graspop.be/en/オランダ<Jera On Air 2025>2025年6月27日(金)https://www.jeraonair.nl/スペイン<Resurrection Fest 2025>2025年6月28日(土)https://www.resurrectionfest.es/ポルトガル<EVIL LIVE FESTIVAL 2025>2025年6月29日(日)https://evillive.rocks/en/※公演スケジュール詳細:https://crossfaith.jp/schedule

リリース情報



アルバム『AЯK』発売中購入/視聴リンク:https://CrossfaithJP.lnk.to/ARKPu形態:CD/デジタル(ダウンロード&ストリーミング)01. The Final Call02. ZERO03. My Own Salvation04. God Speed feat. WARGASM05. Warriors feat. MAH from SiM06. HEADSHOT!07. DV;MM\ SY5T3M…08. L.A.M.N feat. Bobby Wolfgang09. Night Waves10. Afterglow11. Canopus・通常盤 (WPCL-13588) 3,300円(税込)・HYPER EDITION(数量限定商品)13,800円(税込)※CD(通常盤)とオリジナルアイテムをセットした数量限定商品(オフィシャルストアにて販売中)https://speciesinc.world/collections/new/products/wpcl-13588-he