STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニアの新グループ3組が発表され、「ACEes(エイシーズ)」「KEY TO LIT(キテレツ)」「B&ZAI(バンザイ)」が結成されることになった。■「ACEes」まずACEesは、浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我から成る5人組グループ。もともと美 少年だった浮所と那須、佐藤、HiHi Jetsの作間、少年忍者の深田が合流し、新グループが誕生した。公開されたアーティスト写真は、キラキラアイドルな雰囲気。

<ACEesコメント全文>この度、5人で新たな一歩を踏み出すこととなりましたACEesです。僕たち一人一人がここまで成長できたのは、ひとえにこれまでたくさんの温かいご声援で支えていただいた皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。その感謝の気持ちを胸に、これから活動していきます。だからこそ、日々のお仕事やステージで誠心誠意パフォーマンスし、楽しんでいただけるよう努めます。5人で力を合わせ最高のグループを目指しながら、皆さんと共に光輝く未来へと進んでいきます。あなたの心に寄り添い支えとなる国民的アイドルを目指し、日々の学びを忘れず精進していきます。色褪せることのない思い出や、胸が高鳴るような大きな景色を必ずお届けします。これからも変わらぬご声援をどうぞよろしくお願いします!■「KEY TO LIT」次のKEY TO LITは、岩崎大昇(※「崎」はたつさき)、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光から成る5人組グループ。もともと美 少年だった岩崎と、HiHi Jetsの井上、猪狩、7 MEN 侍の中村、佐々木が合流してグループとなった。公開されたアーティスト写真は、黒を基調とした衣装と背景のネオンが目を引くクールな印象。<KEY TO LITコメント全文>はじめまして。「KEY TO LIT」です。これから僕たち5人は「KEY TO LIT」として新しい道を歩くことになりました。明るい未来に向かって力を合わせ、出会う方全てに活気を与えられる存在を目指します。僕たちの歩んできた道にはいつも皆さんがいてくれた事を忘れたことはありません。これまでも、これからも支えてくださるファンの皆様が一番であることは決して変わりません。そして、今後も最高のエンターテイメントを追求し、トップスターへの道を走っていくことも変わりません。皆さんに楽しんでいただく為に出来ることを考え、活動していきます。今後の僕たちにどうかご期待ください。■「B&ZAI」最後のB&ZAIは、橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹(※「高」ははしごだか)、鈴木悠仁、川崎星輝(※「崎」はたつさき)、稲葉通陽から成る8人組グループ。もともとHiHi Jetsだった橋本、7 MEN 侍の矢花、今野、菅田、本高、少年忍者の鈴木、川崎、稲葉が合流し、新たなグループとなった。公開されたアーティスト写真は、それぞれが楽器を持っており、デニムが印象的なスタイリングとなっている。<B&ZAIコメント全文>本日から我々8人で「B&ZAI」として活動させていただきます。個々がこれまで経験してきたことを大切にし、この8人で新たにエンターテイメントをお届けいたします。ダンスや歌、バンド、アクロバット、先輩方から継承してきた様々なパフォーマンスを通して、アイドルグループとしての道を全速力で切り拓いていきます。何よりこの8人の人生がグループとして重なり合ったことが良かったと思っていただけるよう精一杯頑張っていきますので、熱烈な応援のほどよろしくお願い致します。改めて、8つの音を重ね、力を合わせ、僕等にしか創れないエンターテイメントで皆様に笑顔と幸せをお届けできるよう精進します。どうかこれからの8人をよろしくお願いします!!!■単独コンサート実施!ACEes、KEY TO LIT、B&ZAIそれぞれのコンサートの開催も決定。ACEesは4月10日の有明アリーナから5都市20公演を行う全国ツアーを実施する。KEY TO LITとB&ZAIも、6月以降に順次コンサートの開催を予定。日程や詳細は、決まり次第改めて発表される。「ACEes Arena Tour 2025 PROLOGUE」[東京]有明アリーナ・4月10日(木)18:00開演・4月11日(金)13:00 開演/18:00開演・4月12日(土)12:30開演/17:30開演・4月13日(日)12:30開演/17:30開演[福岡]マリンメッセ福岡A館・5月20日(火)18:00開演・5月21日(水)12:30開演/17:30開演[静岡]エコパアリーナ・7月5日(土)12:30開演/17:30開演・7月6日(日)12:30開演/17:30開演[愛知]ポートメッセなごや第1展示館・7月29日(火)18:00開演・7月30日(水)13:00開演/18:00開演[大阪]大阪城ホール・8月4日(月)18:00開演・8月5日(火)13:00開演/18:00開演