MAN WITH A MISSION、最新作『XV e.p.』アートワーク公開＋収録詳細解禁
MAN WITH A MISSIONが、3月12日に発売する『XV e.p.』のアートワークを公開した。また、あわせて収録詳細も決定した。
◆MAN WITH A MISSION 画像
『XV e.p.』は約3年振りとなるMAN WITH A MISSIONの新作EPで、収録全曲が新曲だ。1月29日から先行配信されている「REACHING FOR THE SKY」に加え、「Vertigo」「Circles」「whispers of the fake」という3曲の新曲タイトルが発表されたほか、作詞・作曲クレジットも公開され、これまでバンドのメインソングライターを担ってきたKamikaze Boy、Jean-Ken Johnnyはもちろんのこと、DJ Santa Monica、Tokyo Tanakaも携わり制作された作品群であることが判明した。また、ボーナストラックには2024年行われた＜North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” in Mexico＞から熱狂のライブ音源を8曲が収録されている。
▲初回生産限定盤ジャケット写真
▲通常盤ジャケット写真
▲ファンクラブ限定盤ジャケット写真
なお、バンドは現在＜MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025＞全国アリーナツアーを実施中だ。5月9日の石川県産業展示館4号館まで、全国9都市12公演をまわる。
リリース情報
配信URL：https://MWAM.lnk.to/REACHING_FOR_THE_SKYIn
◆『XV e.p.』
2025年3月12日（水）発売
予約：https://mwam.lnk.to/20250312_XVe.p._PKG
・初回生産限定盤（CD＋ブックレット）SRCL-13145〜6 ￥3,300（税込）
※15周年記念48Pヒストリーブックレット付属（トールケース・特製三方背入り）
・通常盤（CDのみ）SRCL-13147 ￥2,500（税込）
・ファンクラブ限定盤（CD＋DVD）SRC8-38〜9 \4,500（税込）
※DVDには2024年6月8日(土)＆9(日)に東京体育館で行われたFCツアー「FUN WITH A MISSION TOUR 2024」 最終公演より8曲のライブ映像を収録予定。
［収録内容］
・初回生産限定盤、通常盤共通CD
01 Vertigo
02 Circles
03 REACHING FOR THE SKY
04 whispers of the fake
＜North America Tour 2024“Kizuna no Kiseki”in Mexico＞
05 INTO THE DEEP
06 Merry-Go-Round
07 Seven Deadly Sins
08 blaze -Acoustic Ver.-
09 Dark Crow
10 Dead End in Tokyo
11 My Hero
12 絆ノ奇跡
・ファンクラブ盤CD
01 Vertigo
02 Circles
03 REACHING FOR THE SKY
04 whispers of the fake
［DVD］
＜FUN WITH A MISSION TOUR 2024＞
distance
WELCOME TO THE NEWWORLD
TAKE ME HOME
SCENT OF YESTERDAY
アカツキ -Acoustic Ver.-
NEVER FXXKIN' MIND THE RULES
モラトリアム
ROCK IN THE HOUSE
ツアー情報
※投票企画・チケット情報等、詳細は特設サイトをご確認ください。
［公演スケジュール］
2025年2月1日（土）宮城・セキスイハイム スーパーアリーナ
OPEN：16:00／START：17:00
[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025年2月22日（土）新潟・朱鷺メッセ
OPEN：16:00／START：17:00
[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
2025年3月1日（土）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）
OPEN：15:30／START：17:00
[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2025年3月2日（日）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）
OPEN：14:30／START：16:00
[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2025年3月8日（土）北海道立総合体育センター 北海きたえーる
OPEN：16:00／START：17:00
[問] マウントアライブ 050-3504-8700
2025年3月15日（土）福岡・マリンメッセ福岡 A館
OPEN：16:00／START：17:00
[問]キョードー西日本 0570-09-2424
2025年3月22日（土）神奈川・Kアリーナ横浜
OPEN：15:30／START：17:00
[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
2025年3月23日（日）神奈川・Kアリーナ横浜
OPEN：14:30／START：16:00
[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
2025年4月12日（土）兵庫・ジーライオンアリーナ神戸
OPEN：16:00／START：17:00
[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888
2025年4月13日（日）兵庫・ジーライオンアリーナ神戸
OPEN：15:00／START：16:00
[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888
2025年4月19日（土）香川・あなぶきアリーナ香川
OPEN：16:00／START：17:00
[問] デューク高松 087-822-2520
2025年5月9日（金）石川 石川県産業展示館4号館 ※追加公演
OPEN 18:00／START 19:00
[問]キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
［MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025］
ツアーセットリスト投票企画特設サイト
https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025
デジタル企画
視聴期間：2024年12月24日（火）00:00〜2025年3月20日（木）23:59
・国内：https://stagecrowd.live/MWAM10th/
・海外：https://intl.stagecrowd.live/MWAM10th/
※日本国内からはアクセスできません。
［視聴チケット］
デジタルブック（日本語版）配信チケット \2,000（税込）
デジタルブック（英語版）配信チケット \2,000（税込）
視聴のみ配信チケット \1,000（税込）
関連リンク
◆MAN WITH A MISSIONオフィシャルX
◆MAN WITH A MISSION スタッフX
◆MAN WITH A MISSIONオフィシャルInstagram