AI、25周年記念ベストアルバムのデジタル配信スタート。3日間にわたるオンラインリリースイベントの開催発表も
AIが、2月26日のCDリリースに先駆け、25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』のデジタル配信をスタートさせた。さらに、リリースを記念して、2月26日の発売日にYouTube Live生配信、2月27日にAWAラウンジ、2月28日にStationheadでのベストアルバム オンラインリスニングパーティーを計3日間、開催を発表した。
今回のオンラインイベントは、ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』のリリース記念として開催されるもので、アルバムリリース当日となる2月26日19時30分〜「YouTube」にて、リリースパーティーを開催予定だ。AIの盟友DJ HIRAKATSUや植松陽介とともにベストなパフォーマンスを披露する。イベントでは、DJ HIRAKATSUのDJタイムもあるので、こちらもチェックしていただきたい。さらに、このイベントに合わせて、歌ってほしい楽曲のリクエストを各SNSで募集するので、「#AI25thリクエスト」をつけて、奮って投稿してほしい。
そして、2月27日20時〜は、音楽ストリーミングサービス「AWA」が提供するオンライン空間「ラウンジ」、2月28日20時〜は「Stationhead」にて、両日ALに収録されている楽曲を一挙オンエアする予定だ。 AWA「ラウンジ」では限定の本人コメントも放送となる。
また、グラミー賞受賞アーティストのゼッドが手掛けた、完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA（ダイマ）』のオープニング主題歌とエンディングテーマを収録した、シングルCD作品「ジャカ☆ジャ〜ン feat. C&K / NAKAMA feat. AI」も本日発売されたので、こちらも忘れずにチェックしてほしい。
リリースイベント情報
＜25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』Anniversary リリースパーティー＞
出演：AI、DJ HIRAKATSU、植松陽介
※オープニングDJタイムあり
〇 21時〜
＜YouTube Premium アフターパーティー＞
※視聴にはYouTube Premiumへの登録が必要です
〇 2月27日（木）「AWA」20時〜
＜【限定ボイスあり】AI 特集 on LOUNGE＞
参加URL：https://mf.awa.fm/open_ai_0227
「ラウンジ」で流れる楽曲は90秒以内となります。
ブラウザ、アプリどちらでも無料でお楽しみいただけます。
※「AWA」アプリの日本国外でのは利用は出来ません
▼App Store：
https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855
▼Google Play：
https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool
〇 2月28日（金）「Stationhead」 20時〜
＜25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』 リスニングパーティー＞
※アーティスト本人のコメント・ボイス参加予定はございません
開催までに「Stationhead」アプリをダウンロード頂き、【officialai】をフォローください。
※Apple Music有料会員 および Spotify Premium会員の方限定となります。
▼App Store
https://apps.apple.com/jp/app/stationhead/id1076117681
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JP&pli=1
▼登録・使用方法
https://www.universal-music.co.jp/other/umjstationhead/
「ジャカ☆ジャ〜ン feat. C&K / NAKAMA feat. AI 」
2025年2月19日（水）発売 / UICS-5054 / 2,200円（税込）
予約：https://umj.lnk.to/DAIMA_OPED_CD
［トラックリスト］
ジャカ☆ジャ〜ン feat. C&K（『ドラゴンボールDAIMA』オープニング主題歌）
ジャカ☆ジャ〜ン feat. C&K（『ドラゴンボールDAIMA』オープニング主題歌 - Anime ver.）
ジャカ☆ジャ〜ン feat. C&K（『ドラゴンボールDAIMA』オープニング主題歌 - Instrumental）
NAKAMA feat. AI（『ドラゴンボールDAIMA』 エンディングテーマ）
NAKAMA feat. AI（『ドラゴンボールDAIMA』 エンディングテーマ - Anime ver.）
NAKAMA feat. AI（『ドラゴンボールDAIMA』 エンディングテーマ - Instrumental）
［楽曲情報］
オープニング主題歌「ジャカ☆ジャ〜ン」ゼッド feat. C&K
作詞：森雪之丞 作曲：Anton Zaslavski、KEEN (C&K) 歌：C&K プロデュース：ゼッド
試聴・購入： https://umj.lnk.to/ZeddCK_DBOP
エンディングテーマ「NAKAMA」ゼッド feat. AI
作詞：AI 作曲：Anton Zaslavski、AI 歌：AI プロデュース：ゼッド
試聴・購入： https://umj.lnk.to/ZeddAI_ED
ツアー直前リハーサル詳細
2月26日（水）発売の『25th THE BEST‐ALIVE』に封入されている＜シリアルコード＞でご応募いただいたお客様の中から、抽選でペア150組300名様を、5月17日〜開催される＜25th best tour ←ALIVE→＞のツアー直前リハーサルにご招待いたします。
■対象商品
25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST‐ALIVE』
・初回限定盤[2CD+Blu-ray] UPXH-29491 ￥7,480(税込)
・初回限定盤[2CD+DVD] UPCH-29492 ￥6,930（税込）
・DELUXE EDITION[2CD] UPCH-20690/１ ￥4,180（税込）
・通常盤[CD] UPCH-20692 ￥2,970(税込)
■ツアー直前リハーサル スケジュール
日時：2025年5月15日（木）17:00以降を予定
会場：埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール
※ツアー直前リハーサルは本公演と同内容で行う予定です。
※スタート時間は予定となりますので予めご了承ください。詳細はご当選者へご案内いたします。
■応募方法
下記の対象商品に封入されている「シリアルコード」でご応募いただけます。応募方法に関する詳細は、
商品に封入されているシリアルコード記載の用紙をご覧ください。
応募受付期間：2025年2月25日（火）12:00〜2025年3月31日（月）23:59
当選発表：2025年4月14日（月）12:00以降予定
■注意事項
・ペアはご当選者様＋1名様＝2名様となります。同行者様のみでのご参加はできません。
ご当選されたお客様は、ご参加時にご本人様確認をおこないます。応募情報とご本人様確認書類の内容が異なる場合は、ご参加をお断りする場合がございますのでご注意ください。
・シリアルコードを複数お持ちのお客様は、複数応募が可能です。
・本券の譲渡、転売等は固くお断りいたします。譲渡、転売等で入手されたシリアルコードは無効となります。
■25周年記念ベストアルバム 『25th THE BEST - ALIVE』
配信URL：https://lnk.to/ai_25th_ALIVE予約リンク：https://lnk.to/AI25thBEST_ec
【通常盤(CD)】UPCH-20692 \2,970 (税込)
【DELUXE EDITION(2CD)】UPCH-20690/1 \4,180 (税込)
【初回限定盤(2CD+Blu-ray)】UPCH-29491 \7,480 (税込)
【初回限定盤(2CD+DVD)】UPCH-29492 \6,930(税)
【UNIVERSAL MUSIC STORE Tシャツ付限定セット】
◯『25th THE BEST - ALIVE』【通常盤】＋「AI スペシャルTシャツ」／\6,820 (税込)
◯『25th THE BEST - ALIVE』【DELUXE EDITION】＋「AI スペシャルTシャツ」／\8,030 (税込)
◯『25th THE BEST - ALIVE』【初回限定盤(2CD+Blu-ray)】＋「AI スペシャルTシャツ」／\11,330 (税込)
◯『25th THE BEST - ALIVE』【初回限定盤(2CD+DVD)】＋「AI スペシャルTシャツ」／\10,780(税)
●AI 25TH BEST - ALIVE【通常盤(CD)】
01. Story (2005年楽曲)
森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング
02. アルデバラン (2021年楽曲)
NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌
03. ハピネス (2011年楽曲)
コカ･コーラ 2011〜2015クリスマスキャンペーンソング/(映画『パディントン』日本版イメージソング
04. みんながみんな英雄 (2016年楽曲)
au 三太郎シリーズ TVCM
05. ママへ (2013年楽曲)
ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング
06. キラキラ feat.カンナ (2017年楽曲)
TBS系火曜ドラマ「カンナさーん！」主題歌
07. My Friend (2003年楽曲)
audio-technica CMソング
08. THE MOMENT feat. \ellow Bucks (2021年楽曲)
09. LIFE (2009年楽曲)
10. 最終宣告 (2003年楽曲)
11. I Wanna Know (2006年楽曲)
サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング
12. VOICE (2013年楽曲)
TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌
13. Not So Different feat. Awich (2020年楽曲)
14. YOU ARE MY STAR (2009年楽曲)
「鹿児島マラソン」オフィシャルソング
15. 眠れない街 (2010年楽曲)
テレビ朝日系ドラマ『警視庁継続捜査班』主題歌
16. Believe (2006年楽曲)
フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌
17. Music Is My Life (2017年楽曲)
18. NAKAMA (ゼッド feat. AI)／(2024年楽曲)
完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA』エンディングテーマ
●AI 25TH BEST - ALIVE【DELUXE EDITION(2CD)】
▼CD1
01. Story (2005年楽曲)
森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング
02. アルデバラン (2021年楽曲)
NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌
03. ハピネス (2011年楽曲)
コカ･コーラ 2011〜2015クリスマスキャンペーンソング / 映画『パディントン』日本版イメージソング
04. みんながみんな英雄 (2016年楽曲)
au 三太郎シリーズ TVCM
05. ママへ (2013年楽曲)
ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング
06 キラキラ feat.カンナ (2017年楽曲)
TBS系火曜ドラマ「カンナさーん！」主題歌
07. HANABI (2016年楽曲)
08. My Friend (2003年楽曲)
audio-technica CMソング
09. THE MOMENT feat. \ellow Bucks (2021年楽曲)
10. FAKE feat. 安室奈美恵 (2010年楽曲)
11. LIFE (2009年楽曲)
12. INDEPENDENT WOMAN (2012年楽曲)
集英社「Marisol」創刊5周年 TVCMソング
13. WORLD DANCE feat. ちゃんみな (2023年楽曲)
14. IN THE MIDDLE feat. 三浦大知 (2021年楽曲)
15. 最終宣告 (2003年楽曲)
16. I Wanna Know (2006年楽曲)
サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング
▼CD2
01. E.O. (2004年楽曲)
テレビ東京「JAPAN COUNTDOWN」エンディングテーマ
02. VOICE (2013年楽曲)
TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌
03. Not So Different feat. Awich (2020年楽曲)
04. リスペクト (2023年楽曲)
05. Thank U (2003年楽曲)
06. MUSIC (2006年楽曲)
07. Sunshine (2005年楽曲)
08. BE WITH YOU (2021年楽曲)
東京建物「企業CM」CMソング
09. ワレバ (2023年楽曲)
「キットカット」受験生応援ソング / NTV「Good For the Planet ウィーク」テーマソング
10. YOU ARE MY STAR (2009年楽曲)
「鹿児島マラソン」オフィシャルソング
11. 眠れない街 (2010年楽曲)
12. Family (2010年楽曲)
13. So Special - Version AI- / AI + EXILE ATSUSHI (2008年楽曲)
14. Wavin' Flag - Coca Cola® Celebration Mix -Version AI- (2010年楽曲)
コカ･コーラ グローバル･キャンペーン･ソング
15. I'll Remember You (2007年楽曲)
16. Believe (2006年楽曲)
フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌
17. Music Is My Life (2017年楽曲)
18. NAKAMA (ゼッド feat. AI)／(2024年楽曲)
完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA』エンディングテーマ
●AI 25TH BEST - ALIVE【初回限定盤(2CD＋Blu-ray) / (2CD＋DVD)】
※2CD：収録内容は【DELUXE EDITION】と共通
※Blu-ray / DVD共通
“＜AI RESPECT ALL TOUR FINAL＞＠東京国際フォーラム_2024.3.24”
▼本編
OPENING／リスペクト／MORIAGARO／HANABI／THE MOMENT feat. \ellow Bucks／Start Again／Wavin' Flag／BE WITH YOU／ママへ／ウツクシキモノ／Life Goes On／指を握る小さな手／眠れない街／BE BRAVE／Story／アルデバラン／I Wanna Know／VOICE／Not So Different Remix／WORLD DANCE
▼ENCORE
Lasting Peace Song／ワレバ／みんながみんな英雄／ハピネス
●ショップ別 購入特典
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・UNIVERSAL MUSIC STORE AIスペシャルＴシャツ付限定セット：クリアファイル [A４サイズ]＋缶バッジ
・DELUXE EDITION / 初回限定盤 / 通常盤：クリアファイル [A４サイズ]
◯Amazon.co.jp：メガジャケ ※各形態別ジャケット絵柄
◯タワーレコード：ステッカーシート
◯HMV： ポスターカレンダー [A3サイズ]
◯楽天ブックス：クリアポーチ
◯セブンネット：トート型エコバッグ
◯一般店：ポストカード
※一般店特典はオリジナル特典以外の店舗が対象。一部特典対象外店舗もございますので、ご予約・ご購入の際にご確認ください
※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第終了
ツアー情報
←ALIVE→
2025年5月17日（土）埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年5月18日（日）神奈川・カルッツかわさき 開場17:00/開演18:00
2025年5月24日（土）鹿児島・川商ホール (鹿児島市民文化ホール) 開場17:00/開演18:00
2025年5月25日（日）鹿児島・川商ホール (鹿児島市民文化ホール) 開場15:00/開演16:00
2025年5月31日（土）静岡・アクトシティ浜松 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月1日（日）岐阜・土岐市文化プラザ サンホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月7日（土）奈良・なら100年会館 開場17:00/開演18:00
2025年6月8日（日）和歌山県民文化会館 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月14日（土）佐賀市文化会館 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月15日（日）熊本城ホール メインホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月21日（土）茨城・水戸市民会館 グロービスホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月29日（日）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru 開場17:00/開演18:00
2025年7月5日（土）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年7月12日（土）山口・周南市文化会館 開場17:00/開演18:00
2025年7月13日（日）広島文化学園HBGホール 開場17:00/開演18:00
2025年7月18日（金）岡山・倉敷市民会館 開場18:00/開演19:00
2025年7月21日（月・祝）高知県立県民文化ホール オレンジホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月6日（土）大分・iichikoグランシアタ 開場17:00/開演18:00
2025年9月7日(日) 宮崎市民文化ホール 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月20日（土）山形・やまぎん県民ホール (山形県総合文化芸術館) 開場17:00/開演18:00
2025年9月21日（日）宮城・仙台サンプラザホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月23日（火・祝）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月27日（土）山梨・YCC県民文化ホール 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月28日（日）新潟・長岡市立劇場 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年10月18日（土）福岡国際センター 開場17:00/開演18:00
2025年10月19日（日）長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA 開場17:00/開演18:00
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