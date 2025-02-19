¡Ö2nd¥ì¥°¤ÏÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×CL16¶¯¤ØÆ±¹ñÂÐ·è¤ÎPSG»Ø´ø´±¡¢Âç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤â¡Ö1st¥ì¥°¤Î·ë²Ì¤ÏËº¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(PSG)¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ì¥¹¥È¤È¤Î2nd¥ì¥°¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤ÏÇÔÂà¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢15°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿PSG¡£¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢¥Ö¥ì¥¹¥È¤È¤ÎÆ±¹ñÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¡¢11Æü¤Î1st¥ì¥°¤Ç¤Ï3-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
Âç¤¤Ê¥ê¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¦19Æü¤Î2nd¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÌýÃÇ¤Ï¤Ê¤¤¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¡£1st¥ì¥°¤È¤ÏÊÌÊª¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÌÀÇò¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£1st¥ì¥°¤Ç¤ÏÎÉ¤¤·ë²Ì¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢2nd¥ì¥°¤ÏÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥È¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂ¾¤Î»î¹ç¤Ç2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯ÁÈ¿¥¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²æ¡¹¤òº¤¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë1st¥ì¥°¤Î·ë²Ì¤ÏËº¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Í£°ì¤ÎÌÜÉ¸¤Ï2nd¥ì¥°¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï²æ¡¹¤ÎµÁÌ³¤À¡×
¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ÏºÇ¹â¤À¤í¤¦¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é(¥Õ¥¡¥ó¤Î)¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£1st¥ì¥°¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢196cm¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍFW¥ê¥å¥É¥ô¥£¥¯¡¦¥¢¥¸¥ç¥ë¥¯¤ò·Ù²ü¡£¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç6»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ëÃæ¤È¹¥Ä´¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î³èÌö¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥È¤Î¶¯¤ß¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥¸¥ç¥ë¥¯¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌñ²ð¤ÊÁê¼ê¤À¡£¤¦¤Þ¤¯¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÁö¤ê¤³¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢º®Íð¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£ÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Åß¤ÎÌÜ¶ÌÊä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½FW¥¯¥ô¥£¥Á¥ã¡¦¥¯¥ï¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤¹¤°¤Ë´°àú¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÈà¤Î¹×¸¥¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤äÈà¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¸À¸ì¤ä¿·¤·¤¤¹ñ¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¡£¤À¤¬¡¢Èà¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÞ¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£½çÄ´¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤ÏÇÔÂà¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢15°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿PSG¡£¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢¥Ö¥ì¥¹¥È¤È¤ÎÆ±¹ñÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¡¢11Æü¤Î1st¥ì¥°¤Ç¤Ï3-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡ÖÌÀÇò¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£1st¥ì¥°¤Ç¤ÏÎÉ¤¤·ë²Ì¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢2nd¥ì¥°¤ÏÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥È¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂ¾¤Î»î¹ç¤Ç2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯ÁÈ¿¥¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²æ¡¹¤òº¤¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë1st¥ì¥°¤Î·ë²Ì¤ÏËº¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Í£°ì¤ÎÌÜÉ¸¤Ï2nd¥ì¥°¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï²æ¡¹¤ÎµÁÌ³¤À¡×
¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ÏºÇ¹â¤À¤í¤¦¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é(¥Õ¥¡¥ó¤Î)¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£1st¥ì¥°¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢196cm¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍFW¥ê¥å¥É¥ô¥£¥¯¡¦¥¢¥¸¥ç¥ë¥¯¤ò·Ù²ü¡£¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç6»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ëÃæ¤È¹¥Ä´¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î³èÌö¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥È¤Î¶¯¤ß¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥¸¥ç¥ë¥¯¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌñ²ð¤ÊÁê¼ê¤À¡£¤¦¤Þ¤¯¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÁö¤ê¤³¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢º®Íð¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£ÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Åß¤ÎÌÜ¶ÌÊä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½FW¥¯¥ô¥£¥Á¥ã¡¦¥¯¥ï¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤¹¤°¤Ë´°àú¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÈà¤Î¹×¸¥¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤äÈà¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¸À¸ì¤ä¿·¤·¤¤¹ñ¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¡£¤À¤¬¡¢Èà¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÞ¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£½çÄ´¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é