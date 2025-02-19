林哲司、キャリア初のソロベストアルバム発売決定 GOOD BYE APRILも参加
2023年に作曲活動50周年を迎えた林 哲司のアーティスト〜シンガーソングライターとしての足跡を辿るコンピレーション・アルバム『Yesterday Alone』が4月23日（水）にリリースされることが発表された。
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林自身がセレクトした過去楽曲をレコード会社の枠を越えて収録。更に活動52年目にして最新の楽曲も2曲制作。その内1曲には、林がプロデュースを手掛けるアーティスト GOOD BYE APRILがフィーチャリングで参加している。今なお最前線で活動を続ける”アーティスト 林 哲司”の集大成かつ最新作となる。
またアルバム発売に先駆けて、4月18日（金）丸の内コットンクラブにて『林哲司 SONG FILE LIVE』が開催決定。チケット予約は2月25日（火）12時よりWeb先行受付スタートする。
＜リリース情報＞
林 哲司
『Yesterday Alone』
発売日：2025年4月23日（水）
価格：定価￥4400（税抜価格￥4000）
品番：VPCC-87160
仕様：CD2枚組
収録曲：全29曲
予約受付中 https://store.vap.co.jp/syousai.asp?item=VPCC-87160
[DISC1]
01. 星空 ※新曲
作詞：松井五郎 作編曲：林 哲司
featuring. GOOD BYE APRIL
02. 悲しみがいっぱい
作詞：康珍化 作編曲：林 哲司
同名シングル（1986年）＆ アルバム『NINE STORIES-Longtime Romance-』（1986年）収録曲
03. Rainy Saturday & Coffee Break （50th Anniversary ver.）
作詞：竜真知子 作編曲：林 哲司
アルバム『Back mirror』（1977年）収録曲の新録バージョン
04. モノクロームの夏
作詞：売野雅勇 作編曲：林 哲司
同名シングル（1989年）
05. グッドバイTOKYO
作詞：竜真知子 作編曲：林 哲司
アルバム『サマー・ワイン』（1980年）収録曲
06. サマー・サスピション
作詞：康珍化 作編曲：林 哲司
アルバム『TIME FLIES』（1988年）収録曲
07. 僕もその映画を見たよ
作詞：青木久美子 作編曲：林 哲司
アルバム『NINE STORIES-Longtime Romance-』（1986年）収録曲
08. ランニング・マン（ライブ・バージョン）
作詞：林 哲司 作編曲：林 哲司
シングル『林 哲司 SUPER LIVE』（1987年）収録曲
09. シリー・ガール
作詞：竜真知子 作編曲：林 哲司
同名シングル（1980年）＆ アルバム『サマー・ワイン』（1980年）収録曲
10. I Write A Song For You／杉山清貴 & 林 哲司
作詞：林 哲司 作編曲：林 哲司
アルバム『KIYOTAKA SUGIYAMA MEETS TETSUJI HAYASHI REUNITED』（2011年）収録
11. ガラスの観覧車
作詞：売野雅勇 作編曲：林 哲司
同名シングル（1989年）
12. TOUCH ME
作詞：康珍化 作編曲：林 哲司
アルバム『NINE STORIES-Longtime Romance-』（1986年）収録曲
13. 再会―After Five Years―
作詞：竜真知子 作編曲：林 哲司
アルバム『サマー・ワイン』（1980年）収録曲
14. 左胸の星座
作詞：康珍化 作編曲：林 哲司
アルバム『NINE STORIES-Longtime Romance-』（1986年）収録曲
15. ブルージェ （BRUGES）
作詞：林 哲司 作編曲：林 哲司
同名シングル（1973年）＆ アルバム『BRUGES』（1973年）収録曲
[DISC2]
01. 哀しみのmemory
作詞：朝水彼方 作曲：林 哲司 編曲：林 哲司、中村圭三 コーラスアレンジ：林 哲司
同名シングル（1992年）＆ アルバム『ポップxアート』（1992年）収録曲
02. もう君を愛してない〜I'm not in love〜
作詞：林 哲司 作編曲：林 哲司
同名シングル（1994年）
03. P. S. 抱きしめたい
作詞：売野雅勇 作編曲：林 哲司
アルバム『TIME FLIES』（1988年）収録曲
04. Loving in the rain
作詞：朝水彼方 作曲：林 哲司 編曲：林 哲司、中村圭三 コーラスアレンジ：林 哲司
同名シングル（1992年）＆ アルバム『ポップxアート』（1992年）収録曲
05. 抱きしめたいのはあなただけ
作詞：戸沢暢美 作編曲：林 哲司
シングル『もう君を愛してない〜I'm not in love〜』（1994年）収録曲
06. SHADOW 〜海の影 愛の陰〜
作詞：朝水彼方 作編曲：林 哲司
アルバム『ポップxアート』（1992年）収録曲
07. 世界で一番せつない夜に／林 哲司 ＆ C.C.ガールズ
作詞：田久保真見 作編曲：林 哲司
同名シングル（1993年）
08. Shadow Talk
作詞：EPO 作編曲：林 哲司 コーラスアレンジ：EPO、林 哲司
アルバム『ポップxアート』（1992年）収録曲
09. おさとう姫／林 哲司、名児耶ゆり
作詞：康珍化 作編曲：林 哲司
同名シングル（1995年）
10. 波止場にて
作詞：林 哲司 作編曲：林 哲司 コーラスアレンジ：林 哲司
アルバム『ポップxアート』（1992年）収録曲
11. If I Have To Go Away
作詞：Marci Sutin 日本語詞 ：吉元由美 作編曲：林 哲司
アルバム『TIME FLIES』（1988年）収録曲
12. Perfect World, Perfect Girls（Songwriters ver.）
作詞：Dwight Waldron 作編曲：林 哲司
アルバム『Touch the Sun』（2015年）収録曲
13. Yesterday Alone
作詞：売野雅勇 作編曲：林 哲司
シングル『ガラスの観覧車』（1987年）収録曲
14. 邂逅 MY love ※新曲
作詞：林 哲司 作編曲：林 哲司
＜ライブ情報＞
林哲司 SONG FILE LIVE at COTTON CULB
2025年4月18日（金）
[1st.show] open 5:00pm / start 6:00pm
[2nd.show] open 7:45pm / start 8:30pm
予約受付開始日：
Web先行受付2月25日（火）12:00pm〜
電話受付2月27日（木）12:00pm〜
チケット料金（全席指定）：
テーブル席 : ￥7,800
ボックスシート・センター （2〜4名席） : ￥10,300
ボックスシート・サイド （2〜4名席） : ￥9,300
ボックスシート・ペア （2名席） : ￥9,800
ペア・シート （2名席） : ￥8,800
※料金は1名様あたりの金額となります。
詳細はこちら：https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/tetsuji-hayashi/
林哲司 公式HP https://ht50th.com/
関連記事：林哲司×土岐麻子のシティ・ポップ談義 洋楽が日本語ポップスに与えた影響を辿る
林自身がセレクトした過去楽曲をレコード会社の枠を越えて収録。更に活動52年目にして最新の楽曲も2曲制作。その内1曲には、林がプロデュースを手掛けるアーティスト GOOD BYE APRILがフィーチャリングで参加している。今なお最前線で活動を続ける”アーティスト 林 哲司”の集大成かつ最新作となる。
＜リリース情報＞
林 哲司
『Yesterday Alone』
発売日：2025年4月23日（水）
価格：定価￥4400（税抜価格￥4000）
品番：VPCC-87160
仕様：CD2枚組
収録曲：全29曲
予約受付中 https://store.vap.co.jp/syousai.asp?item=VPCC-87160
[DISC1]
01. 星空 ※新曲
作詞：松井五郎 作編曲：林 哲司
featuring. GOOD BYE APRIL
02. 悲しみがいっぱい
作詞：康珍化 作編曲：林 哲司
同名シングル（1986年）＆ アルバム『NINE STORIES-Longtime Romance-』（1986年）収録曲
03. Rainy Saturday & Coffee Break （50th Anniversary ver.）
作詞：竜真知子 作編曲：林 哲司
アルバム『Back mirror』（1977年）収録曲の新録バージョン
04. モノクロームの夏
作詞：売野雅勇 作編曲：林 哲司
同名シングル（1989年）
05. グッドバイTOKYO
作詞：竜真知子 作編曲：林 哲司
アルバム『サマー・ワイン』（1980年）収録曲
06. サマー・サスピション
作詞：康珍化 作編曲：林 哲司
アルバム『TIME FLIES』（1988年）収録曲
07. 僕もその映画を見たよ
作詞：青木久美子 作編曲：林 哲司
アルバム『NINE STORIES-Longtime Romance-』（1986年）収録曲
08. ランニング・マン（ライブ・バージョン）
作詞：林 哲司 作編曲：林 哲司
シングル『林 哲司 SUPER LIVE』（1987年）収録曲
09. シリー・ガール
作詞：竜真知子 作編曲：林 哲司
同名シングル（1980年）＆ アルバム『サマー・ワイン』（1980年）収録曲
10. I Write A Song For You／杉山清貴 & 林 哲司
作詞：林 哲司 作編曲：林 哲司
アルバム『KIYOTAKA SUGIYAMA MEETS TETSUJI HAYASHI REUNITED』（2011年）収録
11. ガラスの観覧車
作詞：売野雅勇 作編曲：林 哲司
同名シングル（1989年）
12. TOUCH ME
作詞：康珍化 作編曲：林 哲司
アルバム『NINE STORIES-Longtime Romance-』（1986年）収録曲
13. 再会―After Five Years―
作詞：竜真知子 作編曲：林 哲司
アルバム『サマー・ワイン』（1980年）収録曲
14. 左胸の星座
作詞：康珍化 作編曲：林 哲司
アルバム『NINE STORIES-Longtime Romance-』（1986年）収録曲
15. ブルージェ （BRUGES）
作詞：林 哲司 作編曲：林 哲司
同名シングル（1973年）＆ アルバム『BRUGES』（1973年）収録曲
[DISC2]
01. 哀しみのmemory
作詞：朝水彼方 作曲：林 哲司 編曲：林 哲司、中村圭三 コーラスアレンジ：林 哲司
同名シングル（1992年）＆ アルバム『ポップxアート』（1992年）収録曲
02. もう君を愛してない〜I'm not in love〜
作詞：林 哲司 作編曲：林 哲司
同名シングル（1994年）
03. P. S. 抱きしめたい
作詞：売野雅勇 作編曲：林 哲司
アルバム『TIME FLIES』（1988年）収録曲
04. Loving in the rain
作詞：朝水彼方 作曲：林 哲司 編曲：林 哲司、中村圭三 コーラスアレンジ：林 哲司
同名シングル（1992年）＆ アルバム『ポップxアート』（1992年）収録曲
05. 抱きしめたいのはあなただけ
作詞：戸沢暢美 作編曲：林 哲司
シングル『もう君を愛してない〜I'm not in love〜』（1994年）収録曲
06. SHADOW 〜海の影 愛の陰〜
作詞：朝水彼方 作編曲：林 哲司
アルバム『ポップxアート』（1992年）収録曲
07. 世界で一番せつない夜に／林 哲司 ＆ C.C.ガールズ
作詞：田久保真見 作編曲：林 哲司
同名シングル（1993年）
08. Shadow Talk
作詞：EPO 作編曲：林 哲司 コーラスアレンジ：EPO、林 哲司
アルバム『ポップxアート』（1992年）収録曲
09. おさとう姫／林 哲司、名児耶ゆり
作詞：康珍化 作編曲：林 哲司
同名シングル（1995年）
10. 波止場にて
作詞：林 哲司 作編曲：林 哲司 コーラスアレンジ：林 哲司
アルバム『ポップxアート』（1992年）収録曲
11. If I Have To Go Away
作詞：Marci Sutin 日本語詞 ：吉元由美 作編曲：林 哲司
アルバム『TIME FLIES』（1988年）収録曲
12. Perfect World, Perfect Girls（Songwriters ver.）
作詞：Dwight Waldron 作編曲：林 哲司
アルバム『Touch the Sun』（2015年）収録曲
13. Yesterday Alone
作詞：売野雅勇 作編曲：林 哲司
シングル『ガラスの観覧車』（1987年）収録曲
14. 邂逅 MY love ※新曲
作詞：林 哲司 作編曲：林 哲司
＜ライブ情報＞
林哲司 SONG FILE LIVE at COTTON CULB
2025年4月18日（金）
[1st.show] open 5:00pm / start 6:00pm
[2nd.show] open 7:45pm / start 8:30pm
予約受付開始日：
Web先行受付2月25日（火）12:00pm〜
電話受付2月27日（木）12:00pm〜
チケット料金（全席指定）：
テーブル席 : ￥7,800
ボックスシート・センター （2〜4名席） : ￥10,300
ボックスシート・サイド （2〜4名席） : ￥9,300
ボックスシート・ペア （2名席） : ￥9,800
ペア・シート （2名席） : ￥8,800
※料金は1名様あたりの金額となります。
詳細はこちら：https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/tetsuji-hayashi/
林哲司 公式HP https://ht50th.com/