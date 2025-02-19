¡ÚºÆ³«2ÆüÌÜ¡Û¡ÈÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡É°ú¤¾å¤²½ä¤ëÍ¿ÅÞŽ¥¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶¨µÄ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©ÀìÌç²È¤Ï¤É¤¦¤ß¤ë¡©
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡É¤Î°ú¤¾å¤²¤ò½ä¤ê¡¢19Æü¤â¡¢¸á¸å4»þ²á¤®¤«¤é¡¢Í¿ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£18Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¼¨¤·¤¿¿·¤¿¤Ê°Æ¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤â¡ÖÂç¤¤Ê·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¨µÄ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
18Æü¤ËÂ³¤¸á¸å4»þ²á¤®¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¡¦¹ñÌ±¤Î3ÅÞ¤Ë¤è¤ë¡ÖÀÇÀ©¶¨µÄ¡×¡£Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¤Î°ú¤¾å¤²¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤Ï¡¢18Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬¿·¤¿¤ËÄó¼¨¤·¤¿°Æ¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£
¡Ö¥Üー¥ë¤ÏÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎË½Åê¤Ç¤Í¡×¡Ö²æ¡¹¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ëµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢°ìÎ§178Ëü±ß¤Þ¤Ç½êÆÀÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÊÉ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤Ù¤¤È¼çÄ¥¡£°ìÊý¡¢Í¿ÅÞ¤Ï¡¢2024Ç¯Ëö¤Ë123Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î°ú¤¾å¤²¤òÄó¼¨¤·¡¢µÄÏÀ¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¡È¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢18Æü¤Î¶¨µÄ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê°Æ¡×¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¡µÜÂô ÍÎ°ì ÀÇÄ´²ñÄ¹¡Ë
¡Ö160Ëü±ß¡Ê123Ëü±ß¤«¤é¡Ë37Ëü±ß¾å¾è¤»¤¹¤ë¡¢¡ÊÇ¯¼ý¡Ë200Ëü±ßÁêÅö°Ê²¼¤Î¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¹±µ×Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¿·¤¿¤Ê°Æ¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²Éý¤ò¤è¤ê¼ê¸ü¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Ç¯¼ý¤¬200Ëü±ßÁêÅö°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢¹±µ×ÅªÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ160Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÏÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯¼ý¤¬200Ëü±ßÁêÅö¤«¤é500Ëü±ßÁêÅö°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¤Î»þ¸ÂÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢133Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¡µÜÂô ÍÎ°ì ÀÇÄ´²ñÄ¹¡Ë
¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¡¢ºÇÄãÄÂ¶âÅù¡¹¡¢ÂçÊÑ¸·¤·¤¤Êý¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÎã¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤¿¤È¡×¡Ö²æ¡¹¤â¿§¡¹¤Ê¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¾¯¤·Êý¸þÅ¾´¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
·ÐºÑ¤äºâÀ¯¤Ê¤É¤Ë¾Ü¤·¤¤Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÀ±ÌîÂîÌé»á¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯¼ý200Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬ÈóÀµµ¬¤ä¥Ñー¥È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ê¤É¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢¡ÖÂç¤¤Ê·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¸«¹þ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡À±Ìî ÂîÌé»á¡Ë
¡ÖÇ¯¼ý500Ëü¤Þ¤Ç¤Ï¹µ½ü¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¸ºÀÇ³Û¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÂç¤¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¼«ÂÎ¤¬¤¢¤Þ¤êÂç¤¤¯¤Ê¤¤¡£5000±ß¤Î¸ºÀÇ¤¬1Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãæ´ÖÁØ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬Âç¤¤¯¾å¸þ¤¯¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢·Êµ¤¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¯¾å¸þ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×
Äã½êÆÀ¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¤¿¤Ê°Æ¤Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤Ï¡Ä¡£
¡Ê ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡ÉÍ¸ý À¿ À¯Ä´²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¤Í¡£Äã½êÆÀ¤Î¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Êª²Á¹âÆ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡×¡ÖÃæ´ÖÁØ¡¢Éý¹¤¤¹ñÌ±ÁØ¤¬¡¢º£¡¢Êª²Á¹â¤ÇÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Ìò¿¦Ää»ßÃæ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚ Íº°ìÏº ÂåÉ½Ž¥Ìò¿¦Ää»ßÃæ ¤ÎSNS¡Ë
¡ØÆâÍÆ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À©ÅÙ¤¬Ê£»¨²á¤®¤Þ¤¹¡£¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¤ò°ú¤¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¡ÈÊÉ¡É¤òÀß¤±¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡Ù
¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤âÈ¿È¯¤¬¡£
18Æü¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê°Æ¤Ç¤Ï¡ÖÉÔ½½Ê¬¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ Å´É× ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿2ÃÊ³¬¤Î°Æ¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤È¡£Í¸¢¼Ô¤ÎÍý²òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢»ä¤¬¸À¤¦¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¼¤Ò¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Ê¤áÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö3ÅÞ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï3ÅÞ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¼¨¤·¤¿ÃÊ³¬Åª¤ÊÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¹¤Î¿Í¤Ï¡£
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë
¡ÖÇ¯¼ý200Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤¬À¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿ÍÃ£¤Ë¸ºÀÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë
¡ÖÆ¯¤¤¤¿Ê¬¤À¤±Æþ¤ë¤Î¤ÏÍýÁÛ¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¾Íè¤Î¤³¤È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×
½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤¯178Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¼çÄ¥¤È¤Ï¡¢¤«¤±Î¥¤ì¤¿°Æ¤ò½Ð¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡Ä¡£À¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤È°Ý¿·¤È¤Î¶¨µÄ¤¬Àè¹Ô¤·¡ÖÍ½»»°ÆÀ®Î©¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÌÜÅÓ¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹
¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈŽ¥¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¡¡ÀÄ»³ ÏÂ¹°»á¡Ë
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â°ì½ï¤ËÍ½»»¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤¿¤À¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤Î¶¨µÄ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÅ¶¨Ž¥»¿À®¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1¤Ä¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÍ×µá¡¢178Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âºâ¸»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÁêÅöÍ½»»¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÊÍ½»»¤ò¡Ë¤¢¤Þ¤êÂç¤¤¯ÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤àÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
19Æü¡¢¸áÁ°¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¡¦°Ý¿·¤Î3ÅÞ¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î½¤Àµ¤ò½ä¤ê¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤¬¶¨µÄ¡£¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¤ò½ä¤ê¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤¬°Ý¿·¤ÎÍ×µá¤òÂçÉý¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°Ý¿·¤ÏÍ½»»°Æ¤Ø¤Î»¿À®¤â»ëÌî¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÀÄ»³»á¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ¸¢¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹
¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈŽ¥¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¡¡ÀÄ»³ ÏÂ¹°»á¡Ë
¡ÖµëÉÕ¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤½¤â¤½¤âÀÇ¶â¤ò¼è¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤È¡¢¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¡Öº£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï±þ¤¨¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌîÅÞ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î¤à¤«¡¢¤Î¤Þ¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öº£¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×
Í¿ÅÞ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ¿¤¯¤ÎÌîÅÞ¤«¤éÍ½»»°Æ¤Ø¤Î»¿À®¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î¶¨µÄ¤Ï·èÃå¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡Ä¡¢Í¿ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Î19Æü¤Î¶¨µÄ¤Ï¡¢¸á¸å£µ»þÁ°¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¤Î¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤é¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ±ÅÞ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¡×¤ä¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤ò2025Ç¯¤ÎÁá¤¤¤¦¤Á¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¨µÄ¤ò½ª¤¨¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸ÅÀîÂåÉ½Âå¹Ô¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¸ÅÀî ¸µµ× ÂåÉ½Âå¹Ô¡Ë
¡ÖµÜÂôÀÇÄ´²ñÄ¹¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ù¤È¡¢¡Ø¤¢¤¹¡¢¤Þ¤¿¸á¸å¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×
£Ñ.µÄÏÀ¤Î¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ï¡©
¡Ö¤³¤Á¤é¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç´¤ê¶¯¤¯¤ä¤ë¡×
Í¿ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î3ÅÞ¶¨µÄ¤Ï¡¢20Æü¤â¡¢¸á¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£