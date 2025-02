MAN WITH A MISSION、新作『XV e.p.』のアートワーク＆収録内容を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月12日に発売されるMAN WITH A MISSIONの新作『XV e.p.』(読み:フィフティーンイーピー)のアートワークが公開。また、あわせて収録内容詳細も発表された。

『XV e.p.』は約3年ぶりとなる新作EPで、収録される全曲が新曲。1月29日から先行配信されている「REACHING FOR THE SKY」に加え、「Vertigo」「Circles」「whispers of the fake」という3曲の新曲タイトルが発表された他、作詞・作曲クレジットも公開。

これまでバンドのメインソングライターを担ってきたKamikaze Boy、Jean-Ken Johnnyはもちろんのこと、DJ Santa Monica、Tokyo Tanakaも携わり制作された作品群であることが判明した。

またボーナストラックとして、2024年に行われた『North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” in Mexico』のライブ音源8曲が収録される。

リリース情報

2025.01.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「REACHING FOR THE SKY」

2023.03.12 ON SALE

EP『XV e.p.』

MAN WITH A MISSION OFFICIAL SITE

https://www.mwamjapan.info/