「TOPIX先物」手口情報（19日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万7457枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月19日のTOPIX先物期近（2025年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7457枚だった。
◯2025年3月限（特別清算日：3月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17457( 17188)
ソシエテジェネラル証券 15647( 15573)
バークレイズ証券 6040( 6036)
JPモルガン証券 4497( 4347)
モルガンMUFG証券 2921( 2773)
ゴールドマン証券 6173( 2529)
SBI証券 1749( 1587)
ビーオブエー証券 1397( 1397)
野村証券 1654( 946)
ドイツ証券 757( 753)
日産証券 719( 719)
SMBC日興証券 1021( 597)
BNPパリバ証券 548( 514)
UBS証券 1471( 471)
シティグループ証券 407( 407)
広田証券 173( 173)
みずほ証券 231( 172)
三菱UFJeスマート 158( 130)
松井証券 88( 88)
大和証券 120( 76)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース