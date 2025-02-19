¾®¶¶·úÂÀ4¡¦16¶½¹Ô¤ÇÎ¤Â¼ÌÀ°á»Ò¡õSareee¤Ï¶¶ËÜÀé¹É¡õÍ¥±§¤ÈÂÐÀï¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¡×
¡¡Å´¿Í¡¦¾®¶¶·úÂÀ¡Ê£µ£·¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶½¹Ô¡Ö£Æ£ï£ò£ô£õ£î£å¡¡£Ä£ò£å£á£í¡¡£±£°¡×¡Ê£´·î£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÎÂè£¶ÃÆ¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë»²Àï¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Î¤Â¼ÌÀ°á»Ò¡Ê¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡õ£Ó£á£ò£å£å£å¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬¶¶ËÜÀé¹É¡Ê¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡õÍ¥±§¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°£Å£Ö£Å¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à£²£°£°¥¥í¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¾®¶¶¤Ï¸ø¼°¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÎ¤Â¼ÌÀ°á»Ò¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¡¡£Ö£Ó¡¡¥Á¡¼¥à£²£°£°¥¥í¤Ç¤¹¡£Î¤Â¼ÌÀ°á»Ò¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î»²Àï¡£²£¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÂÀÍÛ¤Î¤´¤È¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë£Ó£á£ò£å£å£å¡£ÂÐ³ÑÀþ¤Ë¤ÏÄï»Ò¤Ç£Ó£á£ò£å£å£å¤È¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Î¶¶ËÜÀé¹É¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÇºÇ½ÅÎÌ£³ËÜ¤Î»Ø¤ËÆþ¤ë½Å¤¿¤¯Æ°¤±¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¡¦Í¥±§¡£¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤Ê»î¹ç¤À¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¾ÅÍ¡Ê¥¼¥í¥ï¥ó¡Ë¡¢¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«ÁÈÂÐÀÐÀî½¤Æó¡¢¥ì¥Ç¥£¡¦£Ã¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ËÁÈ¡¢½©»³½à¡Ê£Ä£Ä£Ô¡ËÂÐ¾®ÅÄÅèÂç¼ù¡Ê¥Î¥¢¡Ë¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£