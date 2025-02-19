Êì¤ÏÍÌ¾½÷Í¥¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ¤½¤Ã¤¯¤ê!!¡×¿Íµ¤¥É¥é¥Þ½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ËÈ¿¶Á¡Öº£¤«¤éÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÈþ¿ÍÊìÌ¼¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿åÅèô¥¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¡¢·àÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)Âè7¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂè8ÏÃ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¿åÅè¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÆü¾ï¤òÇÁ¤¸«¤ë¥É¥¥É¥´¶¡¢²ÈÂ²¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ñÏÃ¡¢°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¡Ä¡¡º£²ó»ä¤ÏÇÁ¤¸«¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ·àÃæ¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿°áÁõ¤Ç¡¢¶Ã¤¤ËÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÅè¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ÎÉ½¾ð¤ªÊì¤µ¤Þ¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡ª¡×¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¡Öº£½µ¥Þ¥Þ¤Î40th¥Ä¥¢¡¼½éÆü¹Ô¤¤Þ¤¹¡£Èþ¿ÍÊìÌ¼¤Î¶¦±é¤â¤¤¤º¤ì¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤ï¤©¡ªº£¤«¤éÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¡¦ÀÆÆ£Í³µ®¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ë¿åÅè¤Ï2021Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£24Ç¯¡Ö¾Ð¤¦¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«¡×(TBS)¡¢25Ç¯¡ÖÁêËÀ season23¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°²»³Ú·à¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÂçÄë¡×(¸¶ºî¡¦¼êÄÍ¼£Ãî)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£