妻夫木聡が主演を務め、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太が共演する大友啓史監督作『宝島』より、アメリカ統治下のリアルな沖縄を切り取ったアザービジュアル4種類が解禁された。原作は、第160回直木賞、第9回山田風太郎賞、第5回沖縄書店大賞を受賞した真藤順丈の小説『宝島』(講談社文庫)。日本に見捨てられ、アメリカに支配された戦後の沖縄を舞台に、全てが失われ混沌とした時代を全力で駆け抜けた“戦果アギヤー”と呼ばれる若者たちの姿を、圧倒的熱量と壮大なスケールで描くサスペンス感動大作だ。主演には妻夫木聡を迎え、さらに広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太らが集結。監督を務めるのは大友啓史。

解禁されたビジュアルは計4種。米軍による営業許可証、通称「Aサイン」を掲げるバーが立ち並ぶ繁華街の雑踏、巨大なアメ車。全てをアメリカに支配されていた当時の沖縄のリアルな空気感が漂う中、激動と混沌の時代を懸命に生き抜く、‟戦果アギヤー“の日常が映し出されている。米軍基地から物資を奪い、戦果として困窮する住民らに分け与えていた若者たち。何も恐れず未来を信じ突き進む‟戦果アギヤー“と呼ばれる彼らの勇ましい姿とともに、ビジュアルに添えられた「1952:WHEN OKINAWA WAS STILL UNDER US OCCUPATION.」というコピー。戦後の過渡期を全力で生きたグスク(妻夫木)、ヤマコ(広瀬)、レイ(窪田)そして、リーダーのオン(永山)ら全ての若者たちの魂の叫びが感じられる、観る者の胸に強烈なメッセージを突き刺すデザインとなっている。映画化にあたり、「⾃分にできることの全てをこの作品に投げ打った」と語る大友監督。「戦争という悲劇は、その渦中のみではなく、それが終わった後の日常にも大きな影響を及ぼす。戦争を通して生まれた勝者と敗者という関係性は、その後の日々の暮らしの中にどんな爪痕を残していくのか。そして、その関係性は我々に何を与え、何を奪っていくのか。宝島は、沖縄を舞台にした物語ですが、決してあの時代の沖縄だけにと留まる物語ではない。いまだ世界中で起きている戦争や紛争の本質に真正面から踏み込んでいく、そんな普遍性を持った物語だと思います。スタッフキャストが心を一つにし、同じ願いを持って取り組んだ作品です」と語る。企画開始からおよそ6年。戦後80年となる今年の公開に向け、「アメリカに統治された沖縄で“戦果アギヤー”と呼ばれた若者たちが何を考え、何を感じ、何を大切にして生きていたのか。そこには混沌として今の時代を生きていく上で、本当に大事なものは何かをもう一度考えるヒントがある。映画というエンタテイメントの中で、日常の時間を忘れて、少しでもあの時代を追体験し、1⼈1⼈が⼼の中に何かを持ち帰っていただけたら」と思いを寄せた。映画『宝島』は、9月19日より全国公開。