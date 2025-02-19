Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤òÊ¬ÀÏ¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÆüËÜ¿Í²¦¼Ô£´¿Í¤È¤Îà²¾ÄêÂÐ·èá¾¡ÇÔÍ½ÁÛ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£¶¡áÄë·ý¡Ë¤Îº£¸å¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤¬°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ï£²£´Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¸µ£×£Â£ÏÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¥¸¥§¡¼¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¤Î£±£°²óÀï¤ËÎ×¤à¡£¸½ºßÆ±µé¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬£×£Â£Ã¡¢ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬£×£Â£Á¡¢À¾ÅÄÎ¿Í¤¡ÊÏ»Åç¡Ë¤¬£É£Â£Æ¡¢ÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬£×£Â£Ï¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö¥Ü¥¯¥µ¡¼¥È¥ê¥ª£ã£è¡×¤Ë¸µ£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î°¤ÉôÎïÌé¡Ê£Ë£ÇÂçÏÂ¡Ë¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î°ÀÅÄÍ´Ç·»á¤È¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î°ÂÆ£¶µÍ´»á¤¬½Ð±é¡£à¿ÀÆ¸á¤È£´¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í²¦¼Ô¤ÎÂÐÀï¤ò²¾Äê¤·¡¢¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²áµî¤ÎÆ°²è¤Ç¥â¥í¥Ë¡¼Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£³¿Í¤È¤âÆá¿ÜÀî¤Î¾¡Íø¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏàÄéÀïá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¤Éô¤Ï¡ÖÄéÁª¼ê¤¬¼ê¿ô¤ò½Ð¤·¤ÆÁ°¤Ë¤¤¤¯¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¶õÅ¾¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤âÍ¯¤¯¡£µ»¹ªÇÉ¤Î¡Ê¸µ£×£Â£Á²¦¼Ô¤Î¡Ë°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤Ë¤â¡¢ÄéÁª¼ê¤Îà¥ï¡¼¥ë¥Éá¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Æá¿ÜÀîÁª¼ê¤ß¤¿¤¤¤Êµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÅÝ¤·ÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈàÄé¥ï¡¼¥ë¥Éá¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÍ½ÁÛ¤â¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬·ë¹½Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¹¥¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆÉ¤ó¤À¡£
¡¡¼¡¤ËÀ¾ÅÄ¤È¤Î¾¡ÉéÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÆ£»á¤¬¡Ö·ë¹½¤¤¤¤¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅª¤Ë¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£°¤Éô¤Ï¡ÖÀ¾ÅÄÁª¼ê¤¬´°Éõ¤ÇÉé¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡£¤¢¤Îµ÷Î¥´¶¤È¤«¥ê¡¼¥Á¤ÎÄ¹¤µ¤È¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æà¥¶¡¦¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°á¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹¥ÀïÅª¤ÊÉôÊ¬¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¾ÅÄÁª¼ê¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤¤È»×¤¦¡×¤È£É£Â£Æ²¦¼Ô¤Î¼ÂÎÏ¤òÉ¾²Á¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÄéÁª¼ê¡ÊÀï¡Ë¤Ï¤É¤Ã¤Á¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢À¾ÅÄÁª¼ê¤Ë¤ÏÆá¿ÜÀîÁª¼ê¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢Âçº¹È½Äê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆá¿ÜÀîÁª¼ê¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÀÅÄ»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢ÃæÃ«Áª¼ê°Ê³°¤ÏÆá¿ÜÀîÁª¼ê¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤Èà¤Ï¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤â¹â¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¿ÀÆ¸¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÉðµïÁª¼ê¤ÈÅ·¿´Áª¼ê¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢¡ÊÉðµï¤¬¡ËÆá¿ÜÀîÁª¼ê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤ÈÃæÃ«Áª¼ê¤È¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Æá¿ÜÀîÁª¼ê¤ÏÃæÃ«Áª¼ê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£±ó¤¤µ÷Î¥¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÃæÃ«Áª¼ê¤¬´°Éõ¡Ê¾¡Íø¡Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÊÆá¿ÜÀî¤Ï¡Ë¶¯¤¤¤Î¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ìÀï¶·¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤Ï°ÊÁ°¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢Æá¿ÜÀî£Ö£ÓÉðµï¤Ï¿ÀÆ¸¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éðµï¤ÏºòÇ¯£µ·î¤Ë¥â¥í¥Ë¡¼¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢½é¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÂ×´§¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¼¡¤Î¥â¥í¥Ë¡¼Àï¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Í¡¼¥à¡Ê¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ë¤â¥ì¥Ù¥ë¤â°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤³¤ò¤É¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡ÊÆá¿ÜÀî¤Î¡Ëº£¸å¤Ë¶Á¤¯ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£