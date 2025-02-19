µÜ´ÜÎÃÂÀ¡ÖæÆÂÀ¤ÈÆ±¤¸½ê¤Ë¡Ä¡×¸«¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼⁈à¥Û¥¯¥íá¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö´ÜÍÍ¡¢¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó♡¡×
¥¢¥¤¥Æ¥à¤è¤ê¤âÌÜ¤¬¹Ô¤¯à¥Û¥¯¥íá
¡¡Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°¦ÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°¦ÍÑÃæ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡£ÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë #GUCCI¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëºÝ¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤±¦¸ý³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥Û¥¯¥í¤Þ¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥¯¥íÃ´¤Þ¤ÇÃÂÀ¸⁉
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±¦¸ý³Ñ¥Û¥¯¥íÃ´¡¢½¸¹ç¡ª¡×¡ÖæÆÂÀ¤ÈÆ±¤¸½ê¤Ë¥Û¥¯¥íÈ¯¸«¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤«¤Ê¡©¤ªÈ©¤¹¤´¤¯åºÎï¡×¡Ö´éÎÉ¤¹¤®¤Æ¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´ÜÍÍ¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó♡¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤é¤»¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£