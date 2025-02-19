¡Ö»ä¤ÎÆ´¤ì¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤¹¤ß¤ì¡¢Ë´¤Êì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÈëÂ¢ÊìÌ¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤Ê¥Þ¥Þ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥Þ¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¤¹¤ß¤ì¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2022Ç¯¤Ë64ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¡¢¾¾¸¶ÀéÌÀ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2·î18Æü¤ËÊìÌ¼2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Þ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¡¢´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿¤ò3ËçÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö¥¹¥ß¤ÎÃæ¤Ë¥Þ¥Þ¤¬À¸¤¤Æ¤ë¤Í¡£¤Õ¤È¤·¤¿»ÅÁð¤Ë´¶¤¸¤ë¡£LOVE YOU¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤Ê¥Þ¥Þ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥Þ¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤ÊÇ¯¤Î½Å¤ÍÊý¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì»þ´ü·ÈÂÓ¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤°¤é¤¤Æ´¤ì¤Î½÷À¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤ÇÃÎÅª¤Ê¥Þ¥Þ¤Ï»ä¤ÎÆ´¤ì¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¼Ì¿¿¤ÇÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÎÀÅª¡¢¤Ç¤â¤ªÃãÌÜ¤ÊÁÇÅ¨¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¾¾¸¶¤µ¤ó¤Ï80Ç¯¡¢¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ö¥«¥Í¥Ü¥¦¥ì¥Ç¥£80¡×¤Ë±þÊç¼Ô2Ëü5700¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£88Ç¯¤«¤é¤ÏÄ«ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÃµÄå!¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ç½éÂåÈë½ñÌò¤ò1Ç¯´Ö¤Ä¤È¤á¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¤È·ëº§¡¢90Ç¯¤Ë¤ÏÌ¼¤Î¤¹¤ß¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£99Ç¯¤ËÀÐÅÄ¤ÈÎ¥º§¸å¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ø°Ü½»¡£22Ç¯10·î8Æü¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¼«Âð¤Ç»àµî¤·¤¿¡£