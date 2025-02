歌手の浜崎あゆみさん(46)が2025年2月18日にインスタグラムに、レコーディングの様子を投稿。音声のない動画も公開した。4日前に息子たちからインフルエンザをうつされたと投稿しており、ファンらからは心配の声や体調を気遣う声が寄せられている。

「#何回動画撮っても音声ない」

浜崎さんは、黒いシャツにキャップを被り、自然体でレコーディングに臨む様子の写真を複数枚投稿。英語で「It was tough but in the end it was great.」(大変だったけど最終的にはすごくよかった)とコメントした。

投稿最後には、カメラに向かって浜崎さんが何かを話す、音声のない動画も公開。ハッシュタグで「#慣れてないから」「#何回動画撮っても音声ない」と明かし、「#あれなんでなん?」と上手に音声が付けられないことに疑問の声を上げた。

投稿には、「綺麗だし可愛いし なんかイケメンにも見える」「何回見ても何言ってるかさっぱりわからない」「無音でも可愛いからずっと見てる」といったコメントが寄せられた。

また、浜崎さんは14日の投稿で「#そんな息子達は #母にがっつり #インフルをうつして #元気に登校した」と、息子たちからインフルエンザをうつされてしまったことを報告していた。インフルエンザにかかっていた時期は不明だが、ファンらからは18日の投稿に「痩せた??健康第一に無理せずにお仕事頑張って下さい!!」「あゆちゃん痩せた?大丈夫?」といった心配の声も寄せられた。