「イノセンス 4Kリマスター版」

(C)2004 士郎正宗/講談社・IG, ITNDDTD

「イノセンス 4Kリマスター版」「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版」の2作品の同時公開を記念したトークイベントを、3月2日14時30分の回に実施することが決定。会場はTOHOシネマズ新宿。2月26日0時よりWebサイトにてチケット販売が開始される。

イベントには、2作品の監督・脚本をつとめた巨匠・押井守と、数多のキャラクターの声を担当する声優・大塚明夫がタッグで登壇。「今だから話せる、ここでしか聞けない2作品の制作秘話が聞けるかも!?」としている。サイン入りグッズが当たるプレゼント抽選会なども予定している。

今回の2作品同時公開は、「イノセンス」の公開20周年を記念したもの。2月28日より、ともに2週間限定で公開される。「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」は、西暦2029年、高度に発達したネットワーク社会において多発するコンピューター犯罪、サイバーテロなどに対抗するため結成された非公認の超法規特殊部隊「公安9課」の草薙素子とバトーの活躍を中心に描き、「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」から3年後の2032年が舞台の続編「イノセンス」は、公安9課のバトーを中心に描かれる。

「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版」

(C)1995 士郎正宗/講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT